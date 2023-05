W znaczącym ogłoszeniu na niedawnej konferencji Google I/O gigant technologiczny zadeklarował zamiar szerszego udostępnienia swojego generatywnego chatbota AI, Bard. Google usuwa większość ograniczeń listy oczekujących i inicjuje dostępność w języku angielskim, mając na celu dalszy rozwój chatbota we współpracy z większą bazą użytkowników.

Sissie Hsiao, wiceprezes i dyrektor generalny ds. asystenta i barda w Google, ujawniła tę wiadomość w firmowym poście na blogu. Hsiao wyraził chęć Google do zebrania cennych opinii od użytkowników, mówiąc, że chcą przekazać Bard większej liczbie osób. W rezultacie chatbot będzie dostępny w ponad 180 krajach i terytoriach, a na horyzoncie pojawiają się plany dalszej ekspansji.

John Krawczyk, Senior Product Director w Google i jeden z liderów Bard, poinformował na konferencji prasowej przed konferencją, że koreańskie i japońskie wersje chatbota są gotowe do wdrożenia. Krawczyk ujawnił również plany firmy dotyczące obsługi 40 najpopularniejszych języków w najbliższej przyszłości. Aby zapewnić odpowiedzialne wdrożenie chatbota, inne języki są wdrażane oddzielnie. Rzeczywiście, zaangażowanie Google w ostrożne podejście do rozwoju jest widoczne w odniesieniu do Barda jako eksperymentu, a nie wersji beta.

Co więcej, Google zamierza rozszerzyć możliwości Barda poprzez wprowadzenie treści multimodalnych. Ten rozwój oznacza, że Bard będzie mógł udzielać więcej niż tylko tekstowych odpowiedzi na zapytania użytkowników. Hsiao przytoczyła przykład w swoim poście na blogu, w którym zapytana o zabytki, które trzeba zobaczyć w Nowym Orleanie, Bard udzieli pomocnej odpowiedzi, której towarzyszą bogate efekty wizualne, aby stworzyć bardziej wciągające wrażenia. Chociaż obecnie zawiera zdjęcia, perspektywa włączenia map, wykresów i innych elementów jest prawdopodobną możliwością.

Google po raz pierwszy przedstawił Barda w lutowym poście na blogu, a następnie w marcu zadebiutował publicznie chatbot za pośrednictwem rozwiązanej listy oczekujących. Podobnie jak ChatGPT OpenAI, Bard został zaprojektowany tak, aby w naturalny sposób odpowiadać na pytania i może okazać się przydatny w wielu aplikacjach, w tym w integracji z platformami no-code takimi jak AppMaster . Oczekuje się, że usunięcie ograniczeń dotyczących list oczekujących nie tylko przyspieszy rozwój platformy, ale także poszerzy jej zasięg i wpływ w szybko rozwijającym się świecie platform chatbotów opartych na sztucznej inteligencji.