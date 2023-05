W ramach środków zwiększających bezpieczeństwo Google planuje usunąć konta osobiste, które pozostawały nieaktywne przez dwa lata. Nowa polityka ma wejść w życie do końca roku i ma na celu złagodzenie zagrożeń bezpieczeństwa związanych z nieużywanymi kontami, które są bardziej podatne na włamanie i wykorzystanie do celów cyberprzestępczości.

Zaktualizowane zasady obejmują nieaktywne konta w szerokiej gamie produktów i usług Google, w tym YouTube, Zdjęcia Google, Dysk, Kalendarz i inne. Treści hostowane na tych platformach również mogą zostać usunięte. Jednak zmiana zasad nie będzie miała zastosowania do organizacji, takich jak szkoły i firmy.

Odnosząc się do zmiany zasad, Ruth Kricheli, wiceprezes Google ds. zarządzania produktami, wyjaśniła, że starsze konta częściej korzystają ze złamanych, starych lub ponownie używanych haseł i często brakuje im środków uwierzytelniania dwuskładnikowego. Według wewnętrznej analizy Google, nieaktywne konta mają co najmniej 10 razy mniejsze prawdopodobieństwo skonfigurowania uwierzytelniania dwuskładnikowego, co czyni je bardziej podatnymi na cyberzagrożenia. Zaatakowane konta mogą zostać wykorzystane do kradzieży tożsamości lub jako wektory dystrybucji niechcianych lub złośliwych treści, takich jak spam.

Aby zminimalizować wpływ, Google zamierza wdrożyć etapowe podejście do procesu usuwania kont, zaczynając od tych, które zostały utworzone i nigdy więcej nie były używane. Zarówno konta, których dotyczy problem, jak i ich e-maile pomocnicze otrzymają wiele powiadomień prowadzących do usunięcia konta. Kricheli poradził użytkownikom, aby logowali się co najmniej raz na dwa lata, aby zapobiec usunięciu konta, dodając, że Zdjęcia Google wymagają specjalnego logowania co dwa lata, aby zapewnić, że zawartość pozostanie nienaruszona.

Na początku tego miesiąca Google wprowadził klucze dostępu jako bezpieczniejszą alternatywę dla haseł do logowania. Wraz z rozwojem technologii firmy coraz bardziej koncentrują się na zwiększaniu środków bezpieczeństwa w celu ochrony zarówno użytkowników, jak i ich danych.