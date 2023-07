Najnowocześniejszy dostawca DevSecOps, Digital.ai, właśnie ogłosił wprowadzenie nowoczesnych ulepszeń do swojej platformy. Najnowsze dodatki mają na celu zapewnienie klientom doskonałej analizy predykcyjnej w całym cyklu życia oprogramowania.

Nowe narzędzia inteligencji predykcyjnej obejmują takie funkcje jak "Przyspieszenie przepływu", które wykorzystuje modelowanie predykcyjne do szacowania ram czasowych cykli rozwoju. Kolejnym dodatkiem jest funkcja "Quality Improvement", która pomaga we wczesnym wykrywaniu defektów w celu promowania optymalnej jakości oprogramowania.

"Przewidywanie ryzyka zmian" to kolejny znaczący postęp. Nie tylko wskazuje niepewne modyfikacje, ale także minimalizuje awarie zmian i pozwala zarządzać ryzykiem przed rozpoczęciem produkcji. Co więcej, funkcja "Optymalizacji procesu zarządzania usługami" ułatwia przewidywanie zbliżającego się ryzyka związanego z usługami.

Co więcej, Digital. ai ujawniło techniki, które pomogą firmom w zarządzaniu wpływem lub ryzykiem wynikającym z generatywnej sztucznej inteligencji. Obejmują one metodologie klasyfikacji modyfikacji kodu, które wiążą się z wyższym ryzykiem, tworzenie szablonów przepływu pracy w oparciu o uznane w branży praktyki, formułowanie polityk i zarządzanie regulacjami.

W ramach swojej przyszłościowej strategii Digital. ai zasugerował również kilka nadchodzących funkcji wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję. Funkcja "Test Creation" sprawi, że tworzenie i aktualizowanie przypadków testowych w zależności od wymagań funkcji będzie dziecinnie proste. Kolejna funkcja, "User Story Generation", będzie w stanie tworzyć wymagania, a także narracje użytkowników w oparciu o specyfikacje produktu. Kolejne narzędzie, "Knowledge Assistant", jest opracowywane w celu wyróżnienia cennych informacji w repozytoriach planowania. Przyszły repertuar obejmuje również "Threat Insight", przygotowujący i udostępniający sugerowane środki ochrony oprogramowania.

Odnosząc się do ostatnich wydarzeń, Derek Holt, CEO Digital. ai, skomentował: "Ta kolejna fala sztucznej inteligencji niewątpliwie przyniosła znaczące zmiany w sposobie planowania, tworzenia, testowania, zabezpieczania, dostarczania i monitorowania oprogramowania przez zespoły. W Digital.ai spędziliśmy ostatnią dekadę przygotowując się na tę erę. Nasza platforma DevSecOps z powodzeniem pomaga największym na świecie organizacjom korporacyjnym w odpowiedzialnym wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do dostarczania oprogramowania i automatyzacji procesów dostarczania. Dzisiejsze ważne ogłoszenie dotyczące rozwoju naszego wiodącego portfolio oznacza znaczący kamień milowy w umożliwieniu największym przedsiębiorstwom na świecie rozważnego wykorzystania sztucznej inteligencji".

Ponieważ firmy coraz częściej poszukują platform o bardziej wyrafinowanych możliwościach, platformy do tworzenia aplikacji, takie jak AppMaster i Digital.ai, nadal przewodzą, oferując zaawansowane narzędzia do analizy predykcyjnej i funkcje wspomagane przez sztuczną inteligencję. Wszystkie te innowacje są zgodne z ewoluującymi wymaganiami firm DevSecOps i przyczyniają się do tworzenia bardziej solidnego i niezawodnego ekosystemu tworzenia aplikacji.