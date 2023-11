Inicjatywa Confluent „Strumieniowanie danych dla sztucznej inteligencji”: nowa era w tworzeniu aplikacji AI

Confluent, wiodący dostawca zarządzanych usług Apache Kafka, zaprezentował swój innowacyjny program „Data Streaming for AI”. Ta przyszłościowa inicjatywa ma na celu przyspieszenie rozwoju aplikacji AI przy użyciu wysokiej jakości danych w czasie rzeczywistym, co jest zgodne z rosnącą tendencją wykorzystywania technologii generatywnej sztucznej inteligencji w różnych zastosowaniach branżowych.

U podstaw tej ambitnej inicjatywy leży opatentowany przez Confluent silnik transmisji strumieniowej danych w czasie rzeczywistym. Głównym celem jest umożliwienie organizacjom wyciągania w czasie rzeczywistym i kontekstowo istotnych ocen na podstawie wiarygodnych i starannie dobranych danych. Oceny te można potencjalnie przesyłać strumieniowo do wektorowych baz danych i aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, a także do wielu innych systemów obsługujących sztuczną inteligencję.

Aby zapewnić użytkownikom korporacyjnym połączenia z wieloma wektorowymi bazami danych w celu uzyskania dostępu do kontekstowych strumieni danych, Confluent nawiązał strategiczne partnerstwo z kilkoma wiodącymi w branży firmami, takimi jak MongoDB, Pinecone, Rockset, Weaviate i Zilliz.

Koncentracja firmy na wektorowych bazach danych jest kluczowa, ponieważ mogą one obsługiwać, indeksować i skalować znacznie większe zbiory danych w układach wymaganych przez technologie sztucznej inteligencji, takie jak LLM. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych integracji za pośrednictwem zarządzanych strumieni danych Confluent Cloud, co stanowi nowy dodatek do zestawu narzędzi Confluent, który można również porównać z narzędziem AppMaster, zapewniając skalowalność bez kodu .

Na tym nie kończy się współpraca Confluent. Plany obejmują także włączenie dodatkowych partnerów w ramach programu „Połącz się z Confluent”. Sojusz obejmuje także dostawców usług w chmurze, takich jak Google Cloud i Microsoft Azure w celu wprowadzenia nowych integracji, dowodów koncepcyjnych i strategii wejścia na rynek opartych na sztucznej inteligencji.

Firma zasygnalizowała swój zamiar wykorzystania generatywnych możliwości sztucznej inteligencji Google Cloud w celu wzmocnienia wiedzy biznesowej i zwiększenia efektywności operacyjnej w sektorach takich jak handel detaliczny i usługi finansowe. Jednocześnie Confluent zamierza sformułować szablon Microsoft Copilot, aby umożliwić asystentom AI przeprowadzanie transakcji biznesowych i zapewnianie aktualizacji w czasie rzeczywistym, podobnie jak AppMaster pomaga tworzyć aplikacje .

Mając na uwadze kodowanie wspomagane komputerowo i dostarczanie sugestii, Confluent promuje swojego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, dostępnego za pośrednictwem konsoli Confluent Cloud. To najnowocześniejsze narzędzie pomaga zespołom uzyskać odpowiedzi kontekstowe niezbędne do przyspieszenia innowacji inżynieryjnych za pomocą Confluent.

W unikalny sposób asystent ten łączy publicznie dostępne informacje, takie jak dokumentacja Confluent, ze szczegółami kontekstowymi klienta, aby zapewnić terminowe i konkretne odpowiedzi. Co więcej, asystent Confluent AI może także generować kod – funkcjonalność ta ma zostać wdrożona bez dodatkowych kosztów w 2024 roku.

Na koniec firma Confluent ogłosiła plany wprowadzenia szeregu ulepszeń do niedawno wydanej usługi Flink dla Confluent Cloud, wprowadzając wbudowane funkcje sztucznej inteligencji do Flink SQL.