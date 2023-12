Canonical przedstawia odchudzone kontenery Ubuntu zapewniające większą wydajność i zmniejszoną podatność na zagrożenia

Canonical, główna firma Ubuntu, pomyślnie zakończyła wdrażanie wysoce wydajnych, bardzo małych, rzeźbionych kontenerów Ubuntu. Istotną cechą tych rewolucyjnych kontenerów jest ich dopracowana struktura, która obejmuje tylko aplikację i niezbędne zależności środowiska wykonawczego, celowo omijając pakiety, narzędzia lub biblioteki na poziomie systemu.

Podstawową ideą tego skrupulatnego podejścia jest eliminacja zbędnych elementów, które mogą przyczynić się do solidności obrazu, a tym samym znacznie zwiększyć wydajność operacyjną i zmniejszyć potencjalne powierzchnie ataku, stwierdziła firma Canonical w swoim niedawnym ujawnieniu.

Jedną z kluczowych technologii leżących u podstaw tworzenia tych dopracowanych kontenerów Ubuntu jest „Chisel”, menedżer pakietów, który strategicznie dzieli pakiety Debiana na „kawałki”. Te wycinki są niezależnymi podzbiorami, które obejmują ich zawartość i powiązane zależności.

Dokumentacja Chisel metaforycznie wyjaśnia tę koncepcję jako „posiadanie kawałka Ubuntu” dostarczającego dokładnie to, co jest wymagane. System został zaprojektowany w taki sposób, aby realizować stare przysłowie „miej ciastko i jedz też”.

Do głównych zalet tych umiejętnie zaprojektowanych kontenerów Ubuntu należy ich kompatybilność w całym cyklu rozwoju, ulepszona ochrona przed problemami z zależnościami, przyjazny dla użytkownika interfejs wiersza poleceń (CLI) umożliwiający klientom konstruowanie lub wzmacnianie kontenerów oraz usprawniony proces przebudowy obrazu.

Canonical wierzy, że te dopracowane kontenery Ubuntu oferują firmom płynną ścieżkę rozpoczęcia przygody z konteneryzacją, przy jednoczesnym skutecznym przejściu od programowania do produkcji. Opinia ta jest następstwem ich wpisu na blogu na ten temat.

Wyrzeźbione kontenery Ubuntu niosą ze sobą obietnicę utrzymania bezpieczeństwa i niezawodnego wsparcia ze strony Canonical. Gwarancje firmy obejmują pięcioletnie aktualizacje zabezpieczeń dla kontenerów pobierane z głównego repozytorium, trwającą dekadę usługę łatania zabezpieczeń dla klientów Ubuntu Pro, opcjonalną pomoc w dni powszednie lub całodobową, a także dostosowanie cykli bibliotek i wydań do Ubuntu LTS w celu zwiększenia niezawodność.

Nowe kontenery są realnym wyborem dla szerokiej gamy modnych łańcuchów narzędzi, takich jak Java, .NET i Python. Dzięki współpracy firm Microsoft i Canonical wersje .NET 6, 7 i 8 mają własne kontenery.

Według Richarda Landera, menedżera programu ds. platformy .NET w firmie Microsoft, pomysły podobne do obrazów Chiselled cieszą się dużym zainteresowaniem wśród programistów. Innowacyjność koncepcji i skuteczna realizacja przez firmę Canonical zostały bardzo docenione, a Microsoft chciał zostać partnerem startowym już wcześniej. Technologiczny gigant był niezmiernie podekscytowany możliwością dostarczenia obrazów Ubuntu Chiselled dla platformy .NET w tej wersji GA.

Inwestowanie w oszczędne i wydajne narzędzia programistyczne, takie jak platformy bez kodu , to rosnący trend wśród firm dążących do płynnej i opłacalnej transformacji cyfrowej. Platformy takie jak AppMaster integrują wiele nowoczesnych strategii rozwoju, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla firm.