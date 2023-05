Dwóch byłych pracowników Google, Sargun Kaur i Nikke Hardson-Hurley, zidentyfikowało krytyczny problem w procesie rekrutacji inżynierów i utworzyło nowy, przełomowy startup o nazwie Byteboard. Postanowili przemyśleć i zrekonstruować inżynierskie rozmowy kwalifikacyjne, koncentrując się na praktycznych umiejętnościach kodowania kandydatów w rzeczywistych sytuacjach. Ostatnio Byteboard z powodzeniem zabezpieczył rundę finansowania początkowego o wartości 5 milionów USD, prowadzoną przez Cowboy Ventures wraz z różnorodną grupą aniołów biznesu. Kaur i Hardson-Hurley spotkali się początkowo podczas wewnętrznego hackathonu Google, odkrywając wspólne zainteresowanie ulepszeniem procesu wywiadu inżynierskiego. Obie założycielki, jako kolorowe kobiety, doświadczyły na własnej skórze niedogodności, z jakimi borykają się niedostatecznie reprezentowane osoby ze względu na obecny system. Uznali niesprawiedliwą przewagę, jaką proces zapewniał tym, którzy mają środki na dostęp do materiałów przygotowawczych, podobnie jak kursy przygotowawcze SAT w szkole średniej. „Byteboard to rozwiązanie oparte na oprogramowaniu, które faktycznie pomaga firmom zastąpić rozmowy techniczne poprzedzające spotkanie na miejscu rozmową kwalifikacyjną opartą na projekcie, która pomaga im szybciej zatrudnić pracowników dzięki znacznie bardziej pozytywnemu, usprawnionemu i praktycznemu procesowi rozmowy kwalifikacyjnej” — stwierdził Kaur. Tradycyjna metoda wywiadu, zaprojektowana początkowo przez gigantów technologicznych, takich jak Google i Microsoft, była skierowana do doktorantów. kandydatów na informatykę z prestiżowych uczelni. Jednak według Kaura branża technologiczna znacznie się zmieniła na przestrzeni lat, pozostawiając proces rozmowy kwalifikacyjnej za sobą. Byteboard ma na celu zmianę dynamiki wywiadu z czysto teoretycznych koncepcji na praktyczne demonstracje kodowania. Kaur porównuje ten scenariusz do oceniania koszykarzy poprzez obserwację ich występów na siłowni, zamiast wyjaśniania im gry na tablicy. Będąc jeszcze w Google, współzałożyciele przekształcili swój pomysł w produkt za pośrednictwem wewnętrznego inkubatora Google, Area 120. Zazwyczaj projekty Area 120 są przeznaczone do użytku wewnętrznego, ale Byteboard dokonał rzadkiego skoku na rynek jako samodzielna firma.

Założyciele Byteboard zaprojektowali scenariusze rozmów kwalifikacyjnych, które kandydaci mogą wypełniać w dogodnym dla nich czasie, w komforcie preferowanego przez nich środowiska pracy. Głównym celem tych ocen jest ocena umiejętności i zdolności wymaganych na danym stanowisku. „Ten kandydat weźmie udział w rozmowie kwalifikacyjnej Byteboard i będzie to przypominało pracę nad projektem. Bardzo symuluje dzień z życia inżyniera. Nie zostaniesz wciągnięty w niejasne algorytmy” — wyjaśnił Kaur. Podkreśliła ponadto, że kandydaci nie powinni uczyć się do tych rozmów: jedynym wymaganym przygotowaniem powinno być doskonalenie umiejętności inżynierskich. Platforma anonimizuje również dane przesyłane z powrotem do menedżerów ds. Rekrutacji, dodatkowo minimalizując uprzedzenia, umożliwiając im ocenę kandydatów wyłącznie na podstawie ich wykazanych umiejętności. Dane osobowe pozostają ukryte, dopóki kandydat nie przejdzie na rozmowę kwalifikacyjną. Choć wciąż jest na wczesnym etapie i zatrudnia zaledwie ośmiu pracowników, Byteboard już robi fale w branży. Kaur i Hardson-Hurley traktują priorytetowo budowanie zespołu, który odzwierciedla zróżnicowaną społeczność, której służą. Firmy takie jak Figma, Lyft i Webflow wdrożyły Byteboard i odnotowały pozytywny wpływ na skrócenie czasu składania ofert, zaoszczędzenie zespołom inżynierów setek godzin rozmów kwalifikacyjnych i zgromadzenie bardziej zróżnicowanych działów inżynieryjnych.

To świeże podejście do zatrudniania może potencjalnie zmienić krajobraz rekrutacji inżynierów, od start-upów po organizacje na poziomie przedsiębiorstwa. W dobie platform no-code i low-code, takich jak AppMaster.io , nacisk kładzie się na umożliwienie jednostkom szybszego i wydajniejszego tworzenia aplikacji. To przejście będzie wymagało od zatrudnionych inżynierów wykazania się biegłością w praktycznych, rzeczywistych scenariuszach programowania, w przeciwieństwie do zwykłego doskonalenia wiedzy teoretycznej. Biorąc to pod uwagę, Byteboard toruje drogę bardziej inkluzywnemu i efektywnemu procesowi rozmowy kwalifikacyjnej, który lepiej odpowiada wymaganiom nowoczesnej branży technologicznej.