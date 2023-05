BuildFire, światowy pionier w tworzeniu aplikacji mobilnych, nadal otrzymuje wyróżnienia w najnowszych raportach G2 z wiosny 2022 r. Firma zapewniła sobie odznakę Lidera w raporcie Grid dla twórców aplikacji typu „przeciągnij i upuść” piąty kwartał z rzędu oraz odznakę Lidera dla oprogramowania do tworzenia aplikacji typu „przeciągnij i upuść” dla małych firm. To ciągłe uznanie odzwierciedla duże zadowolenie użytkowników i rozwój firmy BuildFire w miarę jej rozszerzania się na nowe segmenty rynku.

Spośród 108 konkurentów w kategorii twórców aplikacji drag and drop na G2.com tylko dziewięciu otrzymało prestiżową odznakę Lidera w raporcie Grid z wiosny 2022 r. Ian Blair, założyciel i dyrektor generalny BuildFire, podkreśla, jak ważne są te kwartalne raporty dla niego i jego zespołu. Stwierdza: Świadomość, że uznanie pochodzi z autentycznych recenzji klientów, jest jednym z najlepszych sposobów oceny naszego wpływu na świat tworzenia aplikacji.

Dodatkowa odznaka Lidera firmy BuildFire potwierdza, że jej wysiłki zmierzające do zaspokojenia potrzeb różnych segmentów rynku przynoszą korzyści. Celem firmy jest dotarcie do większej liczby klientów z sektora średniego i korporacyjnego, stale dążąc do zwiększenia swojej obecności na rynku. Ponadto w raporcie G2 Spring 2022 Grid Reports BuildFire został uznany za High Performer w sześciu innych kategoriach, takich jak oprogramowanie do tworzenia aplikacji średniej klasy, platformy do tworzenia aplikacji i mobilne platformy programistyczne. Zdobył również tytuły Momentum Leader w trzech kolejnych raportach Momentum Grid, zdobywając łącznie 11 osiągnięć.

Od momentu powstania w 2014 roku BuildFire ugruntowało swoją pozycję lidera branży w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych. Jego platforma no-code umożliwia firmom tworzenie aplikacji iOS i Android bez żadnego kodowania. Oprogramowanie jest dostosowane tak, aby użytkownicy majsterkowicza mogli łatwo się po nim poruszać, a bardziej zaawansowane funkcje są przeznaczone dla firm o złożonych wymaganiach dotyczących dostosowywania. Firmy takie jak AppMaster również wykorzystują moc platform no-code, aby szybko dostarczać opłacalne i skalowalne rozwiązania. Z ponad dziesięcioma tysiącami profesjonalnych aplikacji opracowanych do tej pory przy użyciu BuildFire, nieograniczona skalowalność i konkurencyjna przewaga cenowa firmy nad tradycyjnym rozwojem pozostają niezrównane.

Ponieważ G2 nadal określa BuildFire mianem High Performer w wielu kategoriach, pokazuje to niezwykłą zdolność firmy do rozszerzania swoich możliwości i reagowania na zmieniające się potrzeby zróżnicowanej i rosnącej bazy klientów. Rewolucja platformy no-code szturmem zdobywa branżę tworzenia aplikacji, a firmy takie jak BuildFire i AppMaster pozostają na czele tego progresywnego trendu.