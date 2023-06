Firma Apple ogłosiła dostępność zestawu programistycznego (SDK) visionOS dla długo oczekiwanego zestawu słuchawkowego Vision Pro. SDK ma zostać wydany co najmniej sześć miesięcy przed planowaną komercyjną premierą zestawu słuchawkowego w USA, z ceną detaliczną wynoszącą 3500 USD. Apple spodziewa się, że ich silny ekosystem deweloperów pomoże stworzyć trakcję dla systemu obliczeń przestrzennych, który otrzymał mieszaną reakcję po ujawnieniu na WWDC w tym miesiącu.

Dostępność treści była przez lata głównym celem rozwoju rzeczywistości wirtualnej (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR). Apple zamierza to wykorzystać, zapewniając, że App Store będzie wypełniony bogatą zawartością do czasu premiery systemu Vision Pro na początku 2024 roku. Susan Prescott, wiceprezes Apple, stwierdziła w komunikacie prasowym, że programiści mogą wykorzystać potężne frameworki, które już znają, i rozwijać swoje kreacje za pomocą nowych innowacyjnych narzędzi i technologii, takich jak Reality Composer Pro, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika.

Vision Pro SDK jest zbudowany na tym samym podstawowym frameworku, co inne systemy operacyjne Apple i zawiera popularne narzędzia programistyczne, takie jak Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit i TestFlight. Stosując takie podejście, Apple dąży do zminimalizowania krzywej uczenia się dla obecnych programistów i uproszczenia przejścia istniejącego oprogramowania na tę nową platformę. Zestaw narzędzi Apple Game Porting Tool Kit dla komputerów Mac i iPad ilustruje podobną strategię.

Przestrzenne okna obliczeniowe są tworzone przy użyciu języka Swift. Jak wyjaśniono na stronie deweloperskiej Apple, aplikacje domyślnie uruchamiają się w przestrzeni współdzielonej, w której współistnieje wiele aplikacji, podobnie jak na pulpicie komputera Mac. Użytkownik może zmieniać położenie okien i woluminów zawierających zawartość. Aby uzyskać bardziej wciągające wrażenia, aplikacja może uruchomić dedykowaną pełną przestrzeń, prezentującą tylko jej zawartość, w której użytkownicy mogą tworzyć nieograniczoną zawartość 3D, otwierać portale do różnych światów, a nawet zanurzać ludzi w ustawieniach.

Pozostają jednak wątpliwości co do skuteczności takich portów w trójwymiarowej płaszczyźnie lub "nieskończonym płótnie". Aby złagodzić tę kwestię, Apple planuje otworzyć "laboratoria deweloperskie" w różnych miastach, w tym w Cupertino, Londynie, Monachium, Szanghaju, Singapurze i Tokio, począwszy od przyszłego miesiąca. To posunięcie ma na celu uczynienie drogiego i niewydanego zestawu słuchawkowego Vision Pro bardziej dostępnym dla programistów.

Zespoły programistów mogą testować swoje aplikacje na sprzęcie Vision Pro w laboratorium lub ubiegać się o zestawy dla programistów sprzętu, aby przetestować swoje aplikacje poza oficjalnymi lokalizacjami. Oprócz istniejących narzędzi deweloperskich, Apple wprowadza Reality Composer Pro. Ta funkcja Xcode upraszcza proces podglądu modeli 3D, obrazów, dźwięków i animacji na zestawie słuchawkowym. Dostępny jest również symulator, zapewniający wirtualne przybliżenie bez potrzeby korzystania z rzeczywistego sprzętu. Co więcej, począwszy od przyszłego miesiąca, narzędzia programistyczne Unity zostaną zintegrowane, rozwiązując zauważalny brak doświadczeń w grach z początkowej prezentacji.

Niedawne ogłoszenie podkreśla znaczenie ukierunkowania pierwszej iteracji Vision Pro na rynek korporacyjny. Stephen Prideaux-Ghee, AR/VR CTO w firmie PTC zajmującej się rozwojem produktów cyfrowych, wyjaśnił, że producenci mogą wykorzystywać rozwiązania AR od PTC do współpracy nad krytycznymi kwestiami biznesowymi poprzez integrację interaktywnych treści 3D w świecie rzeczywistym, od pojedynczych produktów po całe linie produkcyjne. Dzięki Apple Vision Pro interesariusze z różnych działów i lokalizacji mogą jednocześnie przeglądać treści, aby ułatwić podejmowanie decyzji projektowych i operacyjnych, otwierając nowe możliwości współpracy.

Dla programistów zainteresowanych tworzeniem potężnych przestrzennych doświadczeń obliczeniowych z Vision Pro, platformy takie jak AppMaster.io oferują kompleksowe rozwiązanie no-code do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Kreator aplikacji AppMaster umożliwia wizualne projektowanie modeli danych, logiki biznesowej i interfejsów użytkownika, dzięki czemu proces tworzenia i wdrażania aplikacji jest bardziej wydajny i opłacalny.