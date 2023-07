W ekscytującej aktualizacji ze sfery sztucznej inteligencji (AI) doniesiono, że Apple, tytan technologii, zagłębia się w rozwój narzędzi AI, aby rywalizować z konkurentami, takimi jak OpenAI i Google. Wiadomość została dostarczona przez znanego korespondenta technologicznego Marka Gurmana z Bloomberga. Kluczem do eksperymentów Apple w zakresie sztucznej inteligencji jest rozwój chatbota opartego na sztucznej inteligencji, który przypomina funkcjonalność oferowaną przez ChatGPT.

Określany jako "Apple GPT" w firmie, dokładne plany wprowadzenia tej technologii opartej na sztucznej inteligencji dla użytkowników końcowych pozostają w tym momencie nieokreślone. Można jednak bezpiecznie przewidzieć, że w nadchodzącym roku można spodziewać się istotnego ogłoszenia związanego ze sztuczną inteligencją przez Apple.

Zgodnie z raportem, Apple wprowadziło innowacyjną strukturę, wewnętrznie znaną jako "Ajax", do tworzenia modeli językowych na dużą skalę. Takie modele są podstawą systemów opartych na sztucznej inteligencji, które wspierają oferty takie jak Open AI’s ChatGPT i Google Bard. Co ciekawe, Ajax został opracowany przy użyciu Google JAX, platformy uczenia maszynowego Google i działa w chmurze Google. Apple wykorzystuje możliwości Ajaxa do tworzenia rozbudowanych modeli językowych i tworzenia podstaw dla wewnętrznie wdrożonego narzędzia przypominającego ChatGPT.

Chociaż firma stanęła w obliczu tymczasowych wyzwań w postaci obaw związanych z bezpieczeństwem związanych z generatywną sztuczną inteligencją, co ostatecznie spowodowało wstrzymanie wewnętrznego wdrażania narzędzia, obawy te zostały rozwiązane, a narzędzie jest obecnie dostępne dla coraz większej liczby pracowników. Jednak dostępność jest uzależniona od określonej autoryzacji, a narzędzie nie może być wykorzystywane do opracowywania funkcji przeznaczonych dla klientów, zgodnie z raportem.

Pracownicy uważają chatbota za narzędzie ułatwiające prototypowanie produktów. Narzędzie może być wykorzystywane do odpowiadania na zapytania, podsumowywania tekstu i nie tylko, w oparciu o jego szkolenie w zakresie danych.

Funkcje oferowane przez chatbota Apple przypominają te oferowane przez Bing AI, ChatGPT i Bard, bez żadnych odrębnych funkcji, które odróżniają go od dostępnych rozwiązań komercyjnych. Ponieważ Apple kontynuuje swoje dążenie do zdobycia biegłości w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji, poszukuje profesjonalistów wyposażonych w kompleksową wiedzę na temat generatywnej sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych.

Podczas gdy kluczowi gracze, tacy jak Google, Microsoft i Meta, szybko wprowadzili swoje produkty generatywnej sztucznej inteligencji do globalnych użytkowników, Apple utrzymał stosunkowo niski profil w zakresie sztucznej inteligencji. Pomimo integracji funkcji sztucznej inteligencji w swoim pakiecie aplikacji i produktów od kilku lat, Apple stara się dotrzymać kroku rosnącemu zapotrzebowaniu na narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, które usprawniają zadania, od pisania esejów po tworzenie obrazów.

Warto zauważyć, że Apple jest w pełni zaangażowane w rozwiązywanie potencjalnych obaw związanych z prywatnością związanych ze sztuczną inteligencją, co zostało powtórzone przez CEO Apple, Tima Cooka. Podczas gdy integracja większej ilości sztucznej inteligencji z asortymentem produktów Apple jest nieunikniona, zostanie ona przeprowadzona w sposób przemyślany i skrupulatny. Dążenie Apple do rozwoju sztucznej inteligencji może być również postrzegane jako wzmocnienie trwającego trendu przyjmowania platform o niskim kodzie /no-code, takich jak AppMaster, w celu przyspieszenia, opłacalnego i skalowalnego tworzenia aplikacji.