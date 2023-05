AppGyver, jeden z pionierskich start-upów na arenie programowania low-code od 2013 roku, niedawno uruchomił swoją przełomową platformę do tworzenia grafiki – Composer Pro. Platforma, reklamowana jako rozwiązanie nowej generacji no-code, jest rozwijana od trzech lat i ma na celu zaradzenie niedociągnięciom obecnych środowisk low-code. Oferując niezrównaną elastyczność i moc, Composer Pro obsługuje tworzenie aplikacji internetowych, komputerów PC, Mac, iOS i Android z wykorzystaniem frameworków React Web i React Native. Ponadto można go rozszerzyć za pomocą wtyczek zaprojektowanych specjalnie dla tych frameworków.

Dostępny bezpłatnie dla indywidualnych programistów, szkół, start-upów i organizacji niebędących przedsiębiorstwami, Composer Pro zapewnia dostęp do usługi bazy danych AppGyver, sieci dostarczania treści (CDN) i narzędzi do publikowania.

Marko Lehtimaki, dyrektor generalny i współzałożyciel AppGyver, wyobraża sobie, że Composer Pro zmieni reguły gry, eliminując ostateczne bariery w rozwoju no-code i napędzając go do tego samego poziomu mocy, co tradycyjne kodowanie. Dzięki obszernej liście klientów korporacyjnych i pozytywnemu statusowi w zakresie przepływów pieniężnych firma zdobyła poparcie inwestorów, oferując platformę za darmo szerszemu gronu odbiorców.

Wśród ponad 100 klientów korporacyjnych AppGyver godne uwagi są duże organizacje, takie jak DHL i Fingrid.

Composer Pro oferuje bogaty w funkcje edytor wizualny, który zapewnia użytkownikom zaawansowane narzędzia do tworzenia funkcji logicznych i bezproblemowego zarządzania bazami danych. Platforma zapewnia szeroką gamę gotowych komponentów interfejsu użytkownika i bloków przepływu logiki, które upraszczają tworzenie aplikacji. Ponadto AppGyver tworzy rynek, na którym programiści mogą udostępniać lub zarabiać na swoich niestandardowych komponentach.

Wizją stojącą za Composer Pro jest zapewnienie takiego samego poziomu wyrazistości i mocy, jaki można znaleźć w językach programowania w programowaniu wizualnym. Można to osiągnąć, umożliwiając programistom tworzenie niestandardowych bloków konstrukcyjnych bez pisania ani jednego wiersza kodu, skutecznie eliminując potrzebę kodowania w określonych sytuacjach.

React i React Native pojawiły się jako podstawowe technologie Composer Pro po wcześniejszym skupieniu się na HTML5. Firma skoncentrowała swoje wysiłki na optymalizacji generowania kodu, przewyższając to, co większość programistów może osiągnąć w optymalizacji swoich projektów React Native. W rezultacie, dzięki dodaniu adaptacyjnej warstwy projektowej, platforma może teraz tworzyć aplikacje dla praktycznie każdej nowoczesnej platformy.

Chociaż programiści nadal mogą ręcznie pisać formuły i niestandardowe skrypty JavaScript, jeśli to konieczne, wyrafinowane funkcje Composer Pro umożliwiają tworzenie złożonych aplikacji bez ingerencji w kod, spełniając podstawową obietnicę platform low-code, takich jak platforma PowerApps firmy Microsoft.

Dla entuzjastów no-code Composer Pro firmy AppGyver, z bogatą gamą funkcji, jest atrakcyjną opcją do odkrycia. Ponadto platformy, takie jak AppMaster.io, oferują potężne rozwiązania no-code, przeznaczone do tworzenia zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych, umożliwiając użytkownikom tworzenie aplikacji z niesamowitą szybkością i opłacalnością.