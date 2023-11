Amazon przedstawia DataZone, rewolucyjną usługę zarządzania danymi zapewniającą lepszą współpracę i zarządzanie

Chcąc usprawnić współpracę dotyczącą danych w przedsiębiorstwach, Amazon wprowadził pionierskie rozwiązanie do zarządzania danymi – Amazon DataZone. Ta przełomowa usługa umożliwia katalogowanie, odkrywanie, analizę, zarządzanie, a także udostępnianie danych pomiędzy twórcami i użytkownikami.

Ta nowa usługa została po raz pierwszy zaprezentowana na tegorocznej konferencji AWS re:Invent i ma na celu zbliżenie zespołów w przedsiębiorstwie poprzez efektywne zarządzanie danymi. Główni współautorzy lub producenci danych przechowują zasoby danych strukturalnych w katalogu danych, skąd konsumenci mogą subskrybować te zasoby i udostępniać je innym współpracownikom.

Jak stwierdził Shikha Verma, szef produktu Amazon DataZone, podczas przemówienia przewodniego wydarzenia, usługa służy jako ujednolicone środowisko, które poprawia widoczność i zapewnia prosty dostęp do danych wszystkim interesariuszom w organizacji.

Wdrażając tę ​​pomysłową usługę, firmy mogą rozgraniczać swoje dane w domeny, które wyznaczają granicę wewnątrz przedsiębiorstwa. Domeny te obejmują główne elementy Amazon DataZone: portal danych, katalog danych, projekty i środowiska oraz zintegrowane przepływy pracy.

Portal danych, aplikacja internetowa, oferuje możliwości samoobsługi w zakresie dostępu do danych. Do celów uwierzytelniania wykorzystuje AWS Identity and Access Manager (IAM) lub weryfikuje dane uwierzytelniające z zewnętrznych źródeł tożsamości za pośrednictwem Centrum tożsamości AWS IAM.

Dodatkowo Amazon DataZone rozwiązuje główną przeszkodę w wykrywaniu danych, wdrażając predefiniowaną taksonomię w swoim katalogu danych, w której dane można sortować i organizować w oparciu o kontekst biznesowy, umożliwiając w ten sposób użytkownikom łatwe lokalizowanie wymaganych danych.

Możliwości tworzenia środowiska i projektów umożliwiają użytkownikom tworzenie grup zasobów danych, osób i narzędzi analitycznych skupionych wokół konkretnego przypadku użycia. Środowiska te służą jako szkielet do produkcji lub wykorzystania danych. AWS wyjaśniło to w niedawnym poście na blogu, stwierdzając, że projekty Amazon DataZone zapewniają sprzyjającą przestrzeń, w której członkowie projektu mogą współpracować, udostępniać i wymieniać dane i zasoby danych.

Ponadto usługa zawiera zintegrowane przepływy pracy, które zapewniają łatwe zarządzanie i kontrolę dostępu. Jeśli odbiorca danych zażąda dostępu do danych, właściciel ma obowiązek uwierzytelnić żądanie, po czym Amazon DataZone zarządza przyznaniem dostępu w zależności od uprawnień magazynu danych.

Ilustrując praktyczny przypadek użycia, AWS opracowało scenariusz, w którym zespół ds. marketingu produktu mógłby wykorzystać Amazon DataZone do analizy danych sprzedażowych będących w posiadaniu zespołu sprzedaży w celu opracowania kampanii na rzecz przyjęcia produktu. W związku z tym DataZone zmienia reguły gry dla zespołów zajmujących się dużymi zbiorami danych, odzwierciedlając harmonijne podejście podzielane przez wiele innych platform, takich jak AppMaster .