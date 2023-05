Wix, het multinationale IT-bedrijf dat bekend staat om zijn gebruiksvriendelijke websitebouwer drag-and-drop, heeft de lancering aangekondigd van Branded App by Wix . Dit nieuwe platform no-code stelt bedrijven in staat om native mobiele applicaties te maken zonder enige codeerexpertise. Wix, dat zich richt op het bieden van tools aan gebruikers voor het opbouwen en beheren van hun online aanwezigheid, komt met deze uitbreiding tegemoet aan de groeiende vraag naar native merkapplicaties onder bedrijfseigenaren.

Ronny Elkayam, SVP van Mobile, App Market en Strategic Products bij Wix, erkende de stijgende vraag en verklaarde: “Gebruikers kwamen naar ons toe met de behoefte om een native app te maken met hun naam en logo erop. Veel van onze gebruikers zijn bedrijven en bedrijven hebben de wens om een situatie uit te beelden alsof ze groter zijn dan ze zijn. Ze willen de grote bedrijven volgen die native apps hebben.”

Met een maandelijks abonnement van $ 200 is Branded App van Wix een substantiële investering voor gebruikers. Bovendien moeten ze een jaarlijkse vergoeding van $ 99 betalen voor de App Store en een eenmalige vergoeding van $ 25 voor Google Play. Wix is echter van mening dat native mobiele apps bedrijven kunnen helpen hun omzet te verhogen. Voor gebruikers die al een Wix-website hebben, kan de app-bouwer automatisch functies van hun website integreren, wat het ontwikkelingsproces vereenvoudigt.

Elkayam legde de voordelen van de integratie uit : “Als je een restaurant bent en je hebt je menu op je website geconfigureerd voor online bestellen, dan verschijnt hetzelfde menu in de app. U hoeft het niet te configureren. Alle aankopen of bestellingen uit dat menu verschijnen in uw dashboard.

Van de 200 miljoen gebruikers van Wix zijn er 5 miljoen betalende abonnees. Bedrijven geven de voorkeur aan Wix's abonnement van $ 27/maand voor websites, inclusief e-commercefuncties. Zelfs gratis websitegebruikers kunnen een app maken met Branded App van Wix – dit product staat los van de bestaande abonnementen. Ondernemers kunnen het pictogram, de lay-out en de inhoud van hun app aanpassen en hebben toegang tot verschillende functionaliteiten, zoals productpagina's, boekingsservices, forums, chatfuncties, blogs, pushmeldingen en meer. Wix zal apps ook automatisch updaten om compatibel te blijven met de nieuwste versies van iOS en Android.

Branded App van Wix is een sterke concurrent in de no-code app-ontwikkelingsmarkt. Rivalen zoals Bubble bieden webgebaseerde app-platforms met prijzen variërend van $ 29 tot $ 529 per maand, naast een gratis abonnement voor leren en app-ontwikkeling. De native apps van Wix kunnen echter rechtstreeks uit de App Store en Google Play worden gedownload, wat extra voordelen biedt.

De lancering van Branded App by Wix volgt op een sterke stijging van de vraag naar de diensten van het bedrijf in 2020 tijdens de coronaviruspandemie, met 31 miljoen nieuwe gebruikers. Wix's Q1 2022-inkomsten benadrukten $ 304 miljoen aan inkomsten - een stijging van 41% op jaarbasis. Na succesvolle bètatests met honderden gebruikers, is Branded App by Wix nu voor iedereen beschikbaar, met een verleidelijke 50% korting voor het leven voor degenen die zich aanmelden tijdens de huidige voorverkoopperiode.

No-code app-ontwikkelingsservices bieden een betaalbaar en toegankelijk alternatief voor traditionele codeermethoden. Platforms zoals AppMaster en andere stellen bedrijven in staat om zowel backend- als frontend-applicaties efficiënter te creëren, ontwikkelingskosten te verlagen en nieuwe kansen voor digitale transformatie te openen. Naarmate de no-code trend blijft stijgen, zullen platforms zoals AppMaster en Wix's Branded App waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van softwareontwikkeling.