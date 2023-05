Webflow, het gewaardeerde no-code visuele ontwikkelingsplatform dat professionals in staat stelt om webpresentaties op te bouwen, kondigt de benoeming aan van Linda Tong als de eerste chief operating officer van het bedrijf. In deze nieuwe leiderschapsrol zal ze leiding geven aan alle algemene en administratieve functies, zoals personeelszaken, financiën, juridische zaken, IT en gegevens, en uiteindelijk de groei en schaalvergroting van Webflow platform stimuleren.

Webflow's zet zijn uitzonderlijke groei in 2022 voort en de uitbreiding van zijn executive team komt na de toevoeging van Shane Murphy-Reuter als de eerste CMO van het bedrijf in mei. Verder kondigde het bedrijf in maart een Series C-financieringsronde van $ 120 miljoen aan, waardoor de waardering omhoogschoot tot $ 4 miljard met meer dan $ 100 miljoen aan jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR).

De aanzienlijke ervaring van Linda Tong in het leiden en opschalen van consumenten- en zakelijke bedrijven door groeifasen zal van onschatbare waarde blijken te zijn voor Webflow. Voordat hij bij Webflow kwam, werkte Tong meer dan vijf jaar bij AppDynamics als algemeen manager, waar hij het bedrijf hielp groeien naar een omzet van meer dan een half miljard binnen de Cisco-divisie. Ze was ook vice-president van product en innovatie bij de National Football League (NFL), waar ze teams leidde om digitale ervaringen te vernieuwen en de betrokkenheid van fans te vergroten. Daarnaast bekleedt Tong een bestuursfunctie bij Prezi en behaalde ze haar bachelor in economie aan Yale University.

Linda Tong sprak haar enthousiasme uit om zich bij Webflow aan te sluiten en verklaarde dat de visie van het bedrijf om het krachtigste visuele ontwikkelingsplatform te bouwen, aansluit bij haar persoonlijke inzet om technologie voor een breder publiek te democratiseren. Als onderdeel van het leiderschapsteam Webflow's is ze verheugd om haar expertise in het opschalen en transformeren van bedrijven bij te dragen en gelooft ze dat er een enorme kans op groei in het verschiet ligt.

Bedrijven zoals Webflow, AppMaster.io en andere no-code -platforms winnen aan populariteit door technologie te democratiseren, waardoor meer creativiteit en samenwerking in verschillende sectoren mogelijk wordt. De CEO en mede-oprichter Webflow's, Vlad Magdalin, legt uit dat ze voortdurend hun missie nastreven om de transformerende kracht van webontwikkeling naar miljoenen mensen te brengen. Om hun grote ambities waar te maken, zijn ervaren leiders zoals Linda Tong nodig om zowel operationele als zakelijke uitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd productinnovatie te stimuleren.

Webflow combineert moderne webontwikkelingstechnologieën in één enkel platform, waardoor gebruikers websites visueel kunnen bouwen en engineeringtijd kunnen besparen. Het platform genereert schone, efficiënte code op de achtergrond en is daarmee aantrekkelijk voor een breed scala aan gebruikers, van freelancers tot Fortune 500-bedrijven. Baanbrekende bedrijven zoals Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz en Dell vertrouwen op Webflow voor hun weboplossingen. Het bedrijf, opgericht in 2013 en met het hoofdkantoor in San Francisco, wordt ondersteund door Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator en Draper Associates.