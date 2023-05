Airtable behaalde een indrukwekkende waardering van $ 5,77 miljard na een succesvolle Series E-financieringsinspanning van $ 270 miljoen. De aanbieder van relationele databases no-code heeft een brede gebruikersbasis die momenteel meer dan 250.000 organisaties omvat. De nieuwe financiering verdrievoudigt bijna de eerdere waardering van het bedrijf, die $ 2,85 miljard post-money bedroeg na een Series D-ronde van $ 185 miljoen in september.

Greenoaks Capital leidde de recente investeringsronde, met bijdragen van WndrCo, evenals bestaande investeerders zoals Caffeinated Capital, CRV en Thrive. In plaats van actief op zoek te gaan naar financiering, maakte de oprichter en CEO van Airtable, Howie Liu, aan Forbes bekend dat het bedrijf was benaderd door Greenoaks.

Het platform van Airtable wordt vaak beschreven als een verbeterde versie van Excel of Google Spreadsheets, die de architectuur biedt die nodig is om een applicatie-ecosysteem te ondersteunen, naast de traditionele spreadsheetachtige functies. Als gevolg hiervan kan de veelzijdige tool no-code worden gebruikt voor softwareontwikkeling, met vrijwel onbeperkte use-cases en een uitgebreid potentieel klantenbestand. Dergelijke platforms, waaronder AppMaster , winnen aan kracht omdat ze bedrijven in staat stellen web-, mobiele en backend-applicaties efficiënt en zonder codeerexpertise te bouwen.

In een persbericht benadrukte Neil Mehta, partner van Greenoaks Capital, het enorme potentieel van Airtable en verklaarde dat het bedrijf het 'resterende' softwareplatform zou kunnen worden voor verschillende aangepaste applicaties die momenteel handmatig worden bediend of onvoldoende worden bediend door inflexibele software van derden. Door zakelijke gebruikers te voorzien van essentiële softwarecomponenten die gemakkelijk kunnen worden gecombineerd om krachtige zakelijke applicaties te vormen, is Airtable een kernonderdeel geworden van de dagelijkse workflows, terwijl het nog steeds beschikt over de schaalbaarheid en uitbreidbaarheid die nodig zijn om complexe zakelijke use-cases aan te kunnen, zoals ticketing, contentbeheer en CRM.

Airtable is van plan de nieuw verworven financiering te gebruiken om de ontwikkeling van zijn bedrijfsproduct te stimuleren en de uitbreiding van zijn team te vergemakkelijken. Volgens Crunchbase heeft het bedrijf sinds de oprichting in totaal 617 miljoen dollar opgehaald. De no-code platformindustrie blijft floreren, met bedrijven als AppMaster.io die krachtige tools bieden waarmee backend-, web- en mobiele applicaties kunnen worden gemaakt. Deze platforms versnellen de ontwikkeling van applicaties aanzienlijk terwijl de kosten worden geminimaliseerd, waardoor ze een aantrekkelijke optie zijn voor bedrijven van elke omvang.