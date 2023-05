La famosa piattaforma di sviluppo visuale no-code, Webflowha recentemente annunciato la nomina di Shane Murphy-Reuter a primo Chief Marketing Officer (CMO) dell'azienda. Con una grande esperienza nella scalata di aziende SaaS, Murphy-Reuter contribuirà all'accelerazione della crescita di Webflow, spingendo la piattaforma no-code sempre più verso il mainstream.

Questa nomina segue il round di finanziamento di 120 milioni di dollari della Serie C di Webflow, avvenuto a marzo, che ha visto la valutazione dell'azienda salire a 4 miliardi di dollari, con oltre 100 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali (ARR). L'obiettivo di Webflow è quello di consentire a tutti di creare per il web, basandosi su una solida comunità di professionisti del web design ed espandendo rapidamente la propria portata per realizzare siti web mission-critical per aziende che vanno dalle startup alle grandi imprese.

Webflow rivoluziona il modo in cui le aziende e gli individui creano la loro presenza online con lo sviluppo visivo, offrendo un'alternativa allo sviluppo tradizionale basato sul codice. Nel suo nuovo ruolo, Murphy-Reuter porta con sé una vasta esperienza nella scalata di aziende SaaS oltre il traguardo dei 100 milioni di ARR. Aprirà nuove opportunità di mercato e allineerà i marchi con visioni ambiziose come quella di Webflow.

In precedenza Murphy-Reuter ha diretto il marketing di ZoomInfo, dove ha rinnovato la narrazione e l'architettura del marchio dell'azienda, integrando contemporaneamente quattro marchi acquisiti. I suoi sforzi hanno contribuito a raggiungere un miliardo di dollari di ARR. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente senior del marketing presso Intercom, dove ha aiutato l'azienda nel suo pivot di mercato e ha raddoppiato il fatturato da 100 milioni di dollari di ARR a oltre 200 milioni di dollari. Inoltre, ha ricoperto la posizione di vicepresidente delle vendite e del marketing presso AdRoll.

Webflow è la piattaforma di sviluppo visuale leader nel settore, che semplifica drasticamente il processo di costruzione del web, consentendo agli utenti di creare siti web potenti in modo visuale senza scrivere alcun codice. Utilizzando le moderne tecnologie di sviluppo web, Webflow aiuta gli utenti a risparmiare tempo di progettazione e a generare codice pulito in background. La piattaforma è utilizzata da milioni di professionisti in tutto il mondo, dai designer indipendenti alle agenzie creative, fino alle aziende Fortune 500. Tra le aziende che utilizzano Webflow ci sono Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz e Dell.

Mentre la tendenza di no-code continua a guadagnare slancio, sono emerse altre piattaforme come AppMasterno-code AppMaster consente a sviluppatori professionisti e cittadini di creare applicazioni scalabili in modo visuale, accelerando significativamente il processo di sviluppo e fornendo soluzioni software complete per aziende di tutte le dimensioni.

Con la nomina di Shane Murphy-Reuter a nuovo CMO, Webflow è pronta a fare passi da gigante nel posizionamento di no-code come metodo preferito per lo sviluppo web e nel dare la possibilità agli utenti di tutto il mondo di creare esperienze web visivamente straordinarie senza le tradizionali competenze di codifica.