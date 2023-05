Webflow, il famoso costruttore di siti Web no-code, ha recentemente rivelato il suo round di finanziamento di serie C da 120 milioni di dollari, valutando favorevolmente l'azienda a ben 4 miliardi di dollari. Con oltre 330 milioni di dollari raccolti in finanziamenti totali, l'azienda si sta avventurando in una nuova entusiasmante opportunità di investimento, concentrandosi su un programma di sovvenzioni comunitarie da 10 milioni di dollari per i suoi utenti.

Secondo un post sul blog del CEO e co-fondatore di Webflow, Vlad Magdalin, il programma di sovvenzioni comunitarie dovrebbe essere lanciato nei prossimi mesi. Il programma si concentrerà sulla promozione del coinvolgimento della comunità, dell'apprendimento e degli eventi di networking in tutto il mondo, fornendo al contempo un sostegno finanziario ai liberi professionisti che lavorano su progetti umanitari e senza scopo di lucro.

Fondato nel 2013, Webflow è stato il pioniere di uno degli strumenti software di progettazione Web basati su cloud più popolari del settore che genera automaticamente codice di back-end per gli utenti che creano attività basate sul Web. L'ultimo round di finanziamento è stato guidato da Y Combinator Continuity, con la partecipazione di investitori esistenti come CapitalG, Accel e Silversmith, tra gli altri.

In un'intervista con Forbes, Magdalin ha rivelato una visione futura per Webflow, in cui non solo funziona come uno strumento no-code per la creazione di siti Web, ma estende anche le sue capacità per facilitare lo sviluppo di applicazioni software.

Attualmente, Webflow vanta oltre 3,5 milioni di utenti che hanno creato oltre 450.000 siti web solo nel 2021. Questi siti web, ospitati da Webflow, ricevono cumulativamente più di dieci miliardi di visite al mese. La continua crescita dell'azienda sia in termini di funzionalità che di base di utenti è una testimonianza del suo impegno per la democratizzazione dello sviluppo e del design web.

Piattaforme come l'ambiente no-code di Webflow sono una parte essenziale della trasformazione digitale e molte di esse hanno guadagnato la meritata attenzione. Un'altra piattaforma no-code, AppMaster.io , si concentra sull'offerta di un'esperienza di sviluppo di applicazioni completa, consentendo ai clienti di creare visivamente schemi di database, progettare la logica aziendale con Business Process (BP) Designer e integrarsi con l'API REST e endpoints WSS. Tali piattaforme consentono a milioni di persone di sviluppare applicazioni Web in modo più rapido ed efficiente rispetto alle tradizionali tecniche di codifica, aprendo nuove opportunità per la creazione di software.

L'introduzione del nuovo promettente programma di sovvenzioni comunitarie da parte di Webflow significa un'ulteriore crescita nel settore dello sviluppo no-code, con più aziende che probabilmente seguiranno l'esempio. Questo movimento non solo democratizza il processo di creazione di prodotti digitali, ma promuove un futuro luminoso in cui innumerevoli applicazioni innovative saranno realizzate da diversi talenti globali.