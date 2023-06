La società nordica di venture capital Voima Ventures ha lanciato il suo terzo fondo, con un closing iniziale di 90 milioni di euro e un obiettivo finale di 120 milioni di euro. L'investimento è dedicato a startup deep tech in fase iniziale in vari campi della scienza.

Fondata a Helsinki, in Finlandia, nel 2019, Voima Ventures si concentra su aziende in fase di pre- e seed-stage, per lo più quelle che emergono da laboratori di ricerca universitari e istituzioni affiliate. La società di venture capital investe occasionalmente anche in imprese in fase avanzata, in particolare se c'è un collegamento con il portafoglio esistente. Voima Ventures' si rivolge tipicamente ad aziende che lavorano sulla sostenibilità, sulle scienze della vita e della salute e su altre tecnologie innovative come l'informatica quantistica.

I primi due fondi di Voima Ventures sono stati introdotti nel 2019. Il Fondo I, da 20 milioni di euro, era un portafoglio di spin-off del centro di ricerca tecnica statale VTT, che è tuttora uno dei partner limitati (LP) del fondo. Il secondo fondo da 60 milioni di euro è stato annunciato insieme al nuovo marchio Voima Ventures e a diversi altri LP. I primi due fondi hanno sostenuto circa 30 aziende, tra cui Solar Foods, Dispelix, Betolar e MVision, con alcune uscite come Minima, acquisita da Bosch lo scorso anno.

L'ultimo fondo di Voima Ventures comprende capitali del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), della finlandese Tesi, del VTT, della svedese Saminvest e di diversi fondi pensione, fondazioni e family office.

Negli ultimi mesi, l'Europa è stata terreno fertile per i fondi CR early-stage. Ad esempio, Amadeus Capital, con sede nel Regno Unito, ha collaborato con l'austriaca Apex Ventures per creare un fondo deep tech da 80 milioni di euro (86 milioni di dollari), sulla scia di IQ Capital, che ha lanciato il proprio fondo da 200 milioni di dollari per startup deep tech in fase iniziale. Inoltre, Moonfire VC e Playfair Capital hanno rivelato il loro secondo fondo, rispettivamente da 115 e 70 milioni di dollari, mentre le francesi Emblem e Ovni Capital hanno annunciato fondi separati da 50 milioni di euro (54 milioni di dollari) ciascuno.

Analogamente ai fondi precedenti, il terzo fondo di Voima Ventures' si rivolge principalmente ai Paesi nordici e baltici, con qualche occasionale avventura in altri Paesi dell'Europa settentrionale, puntando a importi che vanno da 200.000 a 3 milioni di euro per circa 25 società.

Una caratteristica distintiva del fondo Voima Ventures' è la collaborazione attiva con diverse università del Nord Europa, oltre alla partnership con il VTT, uno dei maggiori istituti di ricerca europei. Quasi tre quarti del portafoglio provengono dal mondo accademico, tra cui la startup di chip quantistici Semiqon, che è stata scorporata dal VTT come entità indipendente, e Cellfion, un'azienda di materiali per l'energia pulita nata dal Royal Institute of Technology (KTH) e dalla Linköping University (LIU) della Svezia.

Il socio fondatore di Voima Ventures, Inka Mero, ha dichiarato di mantenere forti legami con tutte le università nordiche e baltiche, attraverso frequenti visite ai team scientifici e workshop di incubazione, oltre a fornire coaching e supporto ai progetti più promettenti.

Nonostante i significativi cambiamenti nel panorama globale dall'inizio di Voima Ventures nel 2019, tra cui la pandemia COVID-19 e altri fattori macroeconomici, Mero afferma che il suo approccio agli investimenti rimane sostanzialmente invariato. Ha dichiarato: "La nostra strategia di investimento è rimasta invariata: continuiamo a investire in tecnologia scientifica e profonda nei Paesi nordici e baltici. Con il Fondo III, siamo ancora più orientati alle tesi e investiamo in società che affrontano sfide globali urgenti".

L'ascesa delle piattaforme no-code, tra cui AppMaster, ha offerto numerose opportunità alle startup che lavorano a soluzioni innovative. Piattaforme come AppMaster facilitano lo sviluppo e la scalabilità più rapida ed economica di applicazioni all'avanguardia su web, mobile e backend.