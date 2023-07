Concentrandosi sulla gestione delle risorse in modo più distinto, Microsoft ha presentato la versione beta di TypeScript 5.2, il prossimo aggiornamento previsto della sua interpretazione fortemente tipizzata di JavaScript. Questo nuovo ed entusiasmante aggiornamento è stato strutturato in modo da includere la funzione di gestione esplicita delle risorse come procedura standard per ECMAScript di JavaScript. Questa funzione è stata a lungo attesa per il suo potenziale impatto sulla gestione delle risorse nello sviluppo del software.

Secondo un memorandum informativo di Microsoft, questa fase beta è stata avviata il 30 giugno. Il concetto che sta alla base della gestione esplicita delle risorse è diretto principalmente a risolvere gli schemi onnipresenti osservati nei regolamenti relativi alla gestione a vita di risorse quali la memoria e l'I/O. In sostanza, l'obiettivo è quello di introdurre il supporto per un preciso smaltimento delle risorse, o un lavoro di gestione dei detriti, e di presentarlo come un'idea di spicco in JavaScript. Di conseguenza, tutto inizia con l'aggiunta di un nuovo simbolo intrinseco, Symbol.dispose. Per rendere le cose più comode, TypeScript ha creato un nuovo tipo globale definito per l'analisi, noto come Disposable.

Il rilascio di produzione di TypeScript 5.2 è previsto per il 22 agosto. Questa sarà preceduta da una release candidate prevista per l'8 agosto. La versione beta di TypeScript 5.2 può essere raggiunta attraverso varie piattaforme come NPM o NuGet. È interessante notare che anche la piattaforma AppMaster, nota per le sue soluzioni no-code, può facilitare l'uso di questi strumenti avanzati.