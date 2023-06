Microsoft ha recentemente rivelato un piano ambizioso per costruire un supercomputer quantistico utilizzando qubit topologici entro i prossimi 10 anni. Questo sviluppo è destinato a superare l'attuale fase di calcolo quantistico rumoroso su scala intermedia (NISQ), avvicinandoci a una nuova era della tecnologia.

Krysta Svore, vicepresidente dell'Advanced Quantum Development di Microsoft, ha dichiarato che l'azienda stima in circa un decennio il tempo per la creazione del suo supercomputer quantistico. Il processo comporterà numerose scoperte e tappe fondamentali, e Microsoft si sta ora concentrando sullo sviluppo di qubit protetti dall'hardware.

L'anno scorso Microsoft ha annunciato un risultato significativo con la creazione di qubit basati su Majorana. Questi qubit presentano una notevole stabilità rispetto ai metodi tradizionali, ma sono molto più difficili da produrre. L'investimento iniziale dell'azienda in questa tecnologia sta cominciando a dare i suoi frutti, come dimostra un nuovo documento peer-reviewed pubblicato sulla rivista Physical Review B dell'American Physical Society. Il documento stabilisce i progressi compiuti da Microsoft per quanto riguarda i qubit basati su Majorana dopo averne parlato per la prima volta un anno fa.

Per raggiungere il livello di resilienza dell'informatica quantistica, Svore ha sottolineato la necessità di operare sia con qubit fisici sia con un codice a correzione di errore. Ciò richiederebbe un computer quantistico in grado di eseguire un milione di operazioni quantistiche affidabili al secondo con un tasso di errore di uno ogni trilione di operazioni.

Il prossimo passo della tabella di marcia prevede la costruzione di qubit di dimensioni inferiori a 10 micron di lato e sufficientemente veloci da eseguire un'operazione su un qubit in meno di un microsecondo. A seguito di questo risultato, Microsoft intende lavorare sull'aggrovigliamento di questi qubit e sul loro funzionamento attraverso un processo chiamato braiding. Questo concetto è stato per lo più teorico fin dai primi anni 2000, ma aprirà la strada alla costruzione di un sistema multiqubit più piccolo e poi di un sistema quantistico completo.

Anche concorrenti come IBM e IonQ stanno lavorando per ottenere risultati simili, utilizzando tecniche più consolidate per la creazione di qubit, in quanto sembra esserci una corsa al superamento dell'era NISQ. La dedizione di Microsoft allo sviluppo di supercomputer quantistici e il suo approccio unico con i qubit topologici potrebbero metterla all'avanguardia in questo campo in rapida evoluzione.

Oltre a rivelare la propria roadmap, Microsoft ha anche annunciato Azure Quantum Elements e Copilot for Azure Quantum. Azure Quantum Elements combina calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale e capacità quantistiche, con l'obiettivo di accelerare la scoperta scientifica. Copilot for Azure Quantum, invece, è un modello di intelligenza artificiale progettato per aiutare scienziati e studenti a generare calcoli e simulazioni di tipo quantistico. Questo sviluppo consolida ulteriormente l'impegno dell'azienda nell'innovazione dell'informatica quantistica.

