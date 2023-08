Le principali aziende tecnologiche, in particolare Pixar, Adobe, Apple, Autodesk e NVIDIA, si sono unite sotto l'ombrello della Joint Development Foundation della Linux Foundation per creare una coalizione nota come Alliance for OpenUSD (AOUSD). Questa alleanza mira a promuovere e migliorare la tecnologia Universal Scene Description (USD), uno sviluppo avviato da Pixar per l'interscambio flessibile di dati 3D.

Steve MayIl Chief Technology Officer di Pixar e presidente di AOUSD ha spiegato l'importanza di USD. Il luogo di nascita di USD è la Pixar, che costituisce il fondamento tecnologico della nostra pipeline di animazione contemporanea. La formulazione di OpenUSD è scaturita da anni di attento studio e implementazione nella produzione cinematografica della Pixar. Nel 2016 abbiamo reso il progetto open-source e attualmente l'impatto di OpenUSD si estende al di là del mondo del cinema, degli effetti visivi e dell'animazione, permeando altri settori che sfruttano ampiamente i dati 3D per l'interscambio dei media. L'introduzione di AOUSD segna l'entusiasmante progressione di OpenUSD non solo come tecnologia, ma anche nella sua posizione di standard globale".

L'alleanza riconosce che la promozione dell'interoperabilità degli strumenti e dei dati 3D consentirà agli sviluppatori di intraprendere progetti 3D su larga scala. Questo aprirà la strada a un più ampio spettro di prodotti e servizi incentrati sul 3D.

La coalizione si sforza di concepire una specifica scritta per la tecnologia per promuovere la compatibilità. Prevede inoltre che altri organismi di standardizzazione la incorporino nelle loro specifiche. L'AOUSD ha scelto la Linux Foundation per ospitare il progetto, considerando la sua competenza nel facilitare "lo sviluppo aperto, efficace ed efficiente di specifiche OpenUSD". Confidano inoltre che la Linux Foundation contribuisca a far riconoscere OpenUSD dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

Guido QuaroniIl senior director of engineering for 3D&I di Adobe ha espresso un sentimento simile, affermando che Adobe crede nella possibilità di fornire agli artisti diverse soluzioni flessibili e potenti, compatibili con vari dispositivi. Il valore di ogni pacchetto e di ogni dispositivo aumenta in modo significativo se si utilizza una rappresentazione comune dei dati 3D durante tutto il processo creativo. La formulazione di OpenUSD è uno di questi moltiplicatori e ci riempie di entusiasmo vedere un gruppo eterogeneo di aziende unirsi a sostegno di questa tecnologia aperta e progressista".

