In un passo coraggioso verso il miglioramento delle pratiche di A/B testing, Spotify ha annunciato il suo ultimo prodotto: "Confidence". Derivato dalla sua piattaforma di sperimentazione proprietaria, "Confidence" offre una strada promettente ai team di sviluppo software, facilitando l'impostazione, l'esecuzione, il coordinamento e l'analisi dei test utente. L'obiettivo è quello di ottimizzare l'implementazione di idee creative e di rafforzare l'efficienza dello sviluppo del software.

Una versione beta privata di "Confidence" è attualmente ospitata da Spotify e segna il suo ingresso nel dominio commerciale per lo sviluppo di software. In un dettagliato post sul blog, Spotify ha fatto luce sulla nascita di questo prodotto rivoluzionario, attribuendolo ad anni di sforzi meticolosi da parte dei suoi data scientist e ingegneri.

Spotify L'offerta di Spotifysi propone di aprire le porte a qualsiasi azienda, con l'intento di rispecchiare l'approccio di Spotifyalla costruzione, al test e al perfezionamento delle proprie idee in modo rapido, affidabile e sicuro.

Nel tentativo di fornire soluzioni solide ai team di sviluppo software, "Confidence" si rivolge a coloro che hanno superato la loro attuale piattaforma di test e cercano di entrare rapidamente nel regno dell'A/B testing.

Spotify Confidence ha iniziato il suo percorso di sperimentazione all'inizio degli anni 2010, sotto la spinta di una manciata di data scientist e ingegneri che conducevano test A/B interni su piccola scala. Nonostante la loro natura manuale e a rischio, i test hanno spinto Spotify a investire nel perfezionamento delle sue capacità di sperimentazione, culminate nella sua piattaforma di base di A/B testing, ABBA. Grazie all'individuazione delle caratteristiche e all'analisi di una serie di metriche standardizzate, ABBA ha promosso una cultura della sperimentazione all'interno dell'azienda.

'Confidence' è pronto per essere servito in tre formati distinti. I clienti possono scegliere di usufruirne come servizio gestito, fornendo l'accesso a una piattaforma di sperimentazione come servizio web indipendente, sotto la supervisione di Spotify. È anche disponibile come plugin per il Backstage di Spotifyo può essere integrato nell'infrastruttura aziendale tramite API.

I team possono iscriversi per avere la possibilità di essere inseriti nella lista d'attesa di "Confidence", guadagnando così la probabilità di ricevere un invito. Spotify è stata reticente riguardo a quando intende estendere "Confidence" a una base di utenti più ampia.

È interessante notare che "Confidence" segna la seconda avventura di Spotifynello sviluppo di prodotti commerciali destinati agli sviluppatori. A dicembre, Spotify ha rivelato la sua iniziativa di monetizzazione degli sviluppatori attraverso il progetto open-source Backstage. SpotifyBackstage mira a semplificare l'infrastruttura delle aziende aiutandole a creare portali personalizzati per gli sviluppatori che riuniscano le loro applicazioni, gli strumenti, i dati, i servizi, le API e i documenti in un'unica interfaccia.

Questo è in linea con molte piattaforme di no-code, come AppMaster, che hanno creato un'ondata nel mondo dello sviluppo delle applicazioni, riducendo significativamente i tempi e i costi di sviluppo ed eliminando il debito tecnico. Con l'avvento di piattaforme come AppMaster e 'Confidence', il futuro dello sviluppo software sembra promettente.