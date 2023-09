Salesforce presenta Slack AI, automazione avanzata e Slack List: una notevole evoluzione negli strumenti di produttività

Segnando un'evoluzione tecnologica significativa, Salesforce ha lanciato diverse funzionalità innovative per Slack, facendo avanzare il genere della produttività con l'intelligenza artificiale, flussi di lavoro automatizzati e risorse di conoscenza condivisa.

Incorporando l'intelligenza artificiale Slack direttamente nell'ambiente Slack esistente, Salesforce offre uno strumento dinamico basato sull'intelligenza collaborativa di un'azienda, facilmente integrato nel flusso di lavoro. Questa intelligenza non fornisce semplicemente assistenza meccanica, ma incapsula adeguatamente il flusso di lavoro dell'utente, fornendo approfondimenti su misura e funzionando in modo efficace nel flusso e riflusso del lavoro.

Slack AI elabora la produttività degli utenti con l'integrazione dei riepiloghi dei canali. Questi resoconti riepilogativi fanno luce su informazioni banali, consentendo agli utenti di concentrare i propri sforzi su temi dominanti e dettagli significativi. Ciò non solo perfeziona i punti focali, ma contribuisce anche all'efficienza in termini di tempo: gli utenti possono generare aggiornamenti di stato, estrarre argomenti chiave, il tutto da diversi canali.

Inoltre, Slack è dotato di riepiloghi dei thread che semplificano il processo di recupero di discussioni estese. Questa funzionalità si rivela vitale durante le sessioni di brainstorming, il processo decisionale o la gestione degli incidenti, migliorando la comprensione e risparmiando tempo prezioso attraverso l'accesso semplificato alle informazioni necessarie.

Rispondendo a una necessità ricorrente, "Cerca risposte" in Slack consente agli utenti di utilizzare i propri dati di conversazione interni, sfruttando le esperienze condivise e le competenze presenti all'interno dell'organizzazione. La ricerca fornisce non solo messaggi, file e canali pertinenti, ma include anche un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale per aumentare la comprensione.

Oltre a migliorare la piattaforma con capacità ispirate all'intelligenza artificiale, Slack ha anche arricchito le sue capacità di automazione. Questi includono un Workflow Builder aggiornato e connettori di aziende tecnologiche leader come Atlassian, Google Workspace e Asana che consentono a chiunque di eseguire un'automazione senza codice. Allo stesso tempo, Slack supporta lo sviluppo e la distribuzione di app personalizzate e gestisce comodamente le necessità di hosting, garantendo l'archiviazione sicura dei dati all'interno di Slack.

Un'altra introduzione significativa sono Slack List. Questi consentono la gestione, il monitoraggio e l'esecuzione efficiente delle attività nel mezzo di una comunicazione attiva, come il monitoraggio dei progetti, la gestione degli eventi e l'elaborazione di approvazioni e richieste.

La base di questi aggiornamenti pionieristici può essere fatta risalire all'ambizione di Slack di un approccio basato sulla collaborazione verso una piattaforma di produttività alimentata dall'intelligenza artificiale e dall'automazione. Come descritto da Noah Desai Weiss, Chief Product Officer di Slack, la loro missione principale è fornire ai clienti un insieme di strumenti semplificati, coinvolgenti ed efficienti che aiutino le persone a svolgere il loro lavoro migliore. Questa versione sembra essere un passo nella giusta direzione per compiere quella missione.

Con piattaforme come AppMaster , la transizione verso l'automazione low-code e no-code è diventata una tendenza comune nel settore tecnologico. Poiché le aziende si rivolgono sempre più a tali strumenti, sarà interessante monitorare il modo in cui piattaforme come Slack crescono e si innovano per soddisfare questa trasformazione.