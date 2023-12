Rivoluzionare DevOps con l'intelligenza artificiale: Copado presenta la versione beta della piattaforma basata sull'intelligenza artificiale CopadoGPT

Il principale fornitore di soluzioni Salesforce DevOps, Copado, ha annunciato l'espansione del suo strumento di intelligenza artificiale, la versione beta di CopadoGPT, a tutta la sua clientela, a seguito di test interni positivi. La mossa arriva quando l’azienda mira a rivoluzionare in modo significativo lo spazio DevOps, offrendo prospettive nuove e intelligenti per migliorare le strategie di trasformazione digitale, migliorare la soddisfazione degli utenti e ridurre sostanzialmente il time-to-market.

Il nuovo strumento di intelligenza artificiale funge da strato di intelligence cruciale su diverse piattaforme, offrendo consigli e raccomandazioni prudenti basati sulle best practice comprovate di Salesforce DevOps. La piattaforma aiuta nella generazione di test, nell'abbellimento delle storie degli utenti, nonché nell'accelerazione delle note di rilascio.

L'obiettivo principale dietro l'invenzione di CopadoGPT era rafforzare le iniziative di trasformazione digitale, aumentare la soddisfazione dei clienti e accelerare il time-to-market, rafforzando così il valore complessivo.

Il CTO di Copado, Federico Larsen, ha parlato di questo sviluppo, sottolineando l'impegno dell'azienda verso un approccio incentrato sull'intelligenza artificiale nella creazione di un'esperienza cliente appagante. Ha definito l'espansione dell'accesso beta di CopadoGPT da parte dell'azienda una pietra miliare significativa nel loro percorso verso l'integrazione fondamentale dell'intelligenza artificiale in Salesforce DevOps. Ha sottolineato come il consulente AI DevOps non funga semplicemente da strumento ma da partner impegnato a rafforzare le capacità di innovazione del cliente.

Larsen ha affermato: “ CopadoGPT sta alterando radicalmente la dinamica del lavoro, vantando numerosi casi d’uso. Siamo entusiasti di infondere in una piattaforma AI un decennio di esperienza DevOps e di presentarla ai nostri clienti in modo accessibile”.

Il continuo supporto all’approccio AI-first da parte di Copado stimolerà ulteriormente le nuove funzionalità dei prodotti per la trasformazione digitale, ha rivelato l’azienda in un recente post.

I migliori analisti del settore hanno riconosciuto l'approccio di Copado e i passi avanti compiuti nel settore. Diego Lo Giudice, Vice President Principal Analyst di Forrester, ha osservato che l'avvento dei TuringBots con intelligenza artificiale generativa ha migliorato significativamente lo sviluppo del software.

Secondo lui, la convergenza della conoscenza completa del dominio DevOps e la potenza di GenAI di Copado rafforzerà in modo significativo la produttività dei team di sviluppo SaaS, portando a processi di sviluppo e implementazione più efficienti.

Tali piattaforme basate sull'intelligenza artificiale si allineano bene con i valori di piattaforme come AppMaster, che sfrutta strumenti no-code per un rapido sviluppo di applicazioni nell'ambiente tecnologico frenetico di oggi. Le piattaforme di sviluppo rapido come AppMaster e ora CopadoGPT stanno ridefinendo il modo in cui le organizzazioni affrontano lo sviluppo software, garantendo qualità ad alta velocità e senza complessità.