L'ultima versione del linguaggio di programmazione Rust, la 1.70.0, è dotata di numerosi aggiornamenti e miglioramenti di rilievo, progettati per migliorare le prestazioni e ottimizzare l'esperienza degli sviluppatori.

Un cambiamento significativo in questa versione è l'introduzione del protocollo "sparse" per la lettura dell'indice di crates.io. Abilitato per impostazione predefinita, questo protocollo consente di migliorare notevolmente le prestazioni nell'accesso all'indice. Di conseguenza, il percorso della cache dei crate è cambiato, il che rende necessario scaricare nuovamente le dipendenze. Inoltre, Rust 1.70.0 offre due nuovi tipi per inizializzare i dati condivisi: OnceCell e OnceLock. Quest'ultimo tipo è una variante thread-safe. Gli sviluppatori possono usare questi tipi in situazioni in cui la costruzione immediata non è preferibile. In precedenza, per soddisfare questo requisito, gli sviluppatori si affidavano a crate come "lazy_static" e "once_cell", ma le nuove funzionalità stabili le rendono ora obsolete.

Un'altra caratteristica stabile inclusa in questa versione è IsTerminal, che utilizza il metodo "is_terminal" per determinare se un dato descrittore di file o handle indica un terminale o una TTY. Prima dell'implementazione integrata, gli sviluppatori ricorrevano alle funzionalità del crate per raggiungere lo stesso scopo. La versione 1.70.0 di Rust consente anche di dare un nome ai livelli di debug. In precedenza, l'opzione del compilatore "-Cdebuginfo" poteva contenere solo numeri da 0 a 2. Con questo aggiornamento, gli sviluppatori possono ora impostare i livelli di debug per nome: "none" rappresenta 0, "limited" rappresenta 1 e "full" rappresenta 2. Inoltre, sono stati introdotti altri due livelli.

Inoltre, sono stati introdotti due livelli aggiuntivi: "solo direttive di linea" e "solo tabelle di linea". Il primo è pensato per la profilazione di NVPTX, mentre il secondo consente un uso minimo dei backtraces con nomi di file e numeri di linea.

Infine, questa versione elimina anche il supporto per le opzioni di test instabili. Le versioni precedenti consentivano agli utenti di scegliere opzioni che non erano ancora state stabilizzate, una funzione destinata solo alle build notturne. Tuttavia, questa restrizione non è stata introdotta formalmente fino alla versione attuale.

