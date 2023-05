Quickbase, fornitore leader di soluzioni software no-code, ha annunciato una serie di applicazioni predefinite progettate specificamente per il settore edile, contribuendo a semplificare più rapidamente i flussi di lavoro digitali per gli appaltatori. Servendo circa 2.100 clienti di appaltatori edili, l'azienda con sede a Boston consente la gestione di progetti complessi attraverso la rapida creazione di software.

Mentre l'approccio principale di Quickbase consiste nell'offrire strumenti alle aziende per creare i propri flussi di lavoro abilitati al software utilizzando un ambiente no-code, le società di costruzioni possono trarre maggior valore dai contenuti precompilati che riducono il tempo necessario per adattare il software. Queste nuove applicazioni sono state sviluppate dopo l'acquisizione di MCF Technology Solutions, un partner con sede a Lorain, Ohio, nel gennaio 2022. MCF era un partner di servizi e fornitore di soluzioni che progettava soluzioni specifiche del settore con Quickbase.

In una sessione di debriefing del febbraio 2022, il CEO di Quickbase, Ed Jennings, ha discusso della crescente esigenza nel settore delle costruzioni e ha elaborato il pacchetto di soluzioni predefinite, che comprende gli strumenti e le tecnologie di MCF, come i diagrammi di Gantt del progetto e le applicazioni per la salute e la sicurezza ambientale (EHS ). Ha anche menzionato l'integrazione del pacchetto con popolari prodotti software di costruzione come Procore.

Gli utenti di Quickbase possono anche accedere a librerie di soluzioni create all'interno della comunità di utenti della società di software. Sebbene queste soluzioni predefinite possano essere ulteriormente personalizzate dal personale dell'appaltatore utilizzando un'interfaccia visiva, il contenuto precompilato di MCF e dei suoi quasi 40 dipendenti è estremamente prezioso per gli appaltatori che potrebbero non possedere il background o le risorse necessarie per allineare la tecnologia ai processi aziendali e bisogni.

Jennings ha sottolineato l'importanza delle soluzioni no-code e la loro attrattiva per le aziende che non vogliono modificare i propri processi consolidati. In questo contesto, il software low-code e no-code consente la personalizzazione attorno a processi unici, che possono ridurre sostanzialmente i rischi del progetto. Quickbase mira a facilitare l'identificazione di esigenze specifiche e lo sviluppo di soluzioni su misura che soddisfino requisiti specifici, ad esempio l'aspetto di un cruscotto finanziario.

Fonti dell'azienda affermano che il software Quickbase viene sfruttato per sviluppare soluzioni sia per uso interno che esterno, inclusa la collaborazione tra appaltatori generali, subappaltatori, proprietari, progettisti e team di costruzione. Queste soluzioni abilitano i flussi di lavoro digitali sia all'interno dell'organizzazione che all'esterno, aggirando i problemi con il software standard.

Al centro dello stack tecnologico di Quickbase c'è il database proprietario in memoria e l'infrastruttura di reporting. L'applicazione funziona come un servizio che consente agli utenti di creare applicazioni che lavorano sui dati in sistemi di record come il software di gestione dei progetti ERP (Enterprise Resource Planning). Quickbase utilizza un framework basato sui processi per accedere e gestire i dati da questi sistemi utilizzando connettori predefiniti, offrendo a volte un valore immediato apportando coerenza e governance a processi altrimenti ad hoc.

Da parte sua, Quickbase si basa principalmente su un approccio basato sui processi, concentrandosi sulla fornitura di strumenti e framework che aiutano le aziende a creare soluzioni software uniche su misura per le loro esigenze specifiche. Detto questo, con la crescente domanda di app e piattaforme no-code, sono entrate in scena anche aziende come AppMaster , che offrono potenti piattaforme no-code e low-code che consentono agli utenti di creare applicazioni personalizzate per scopi web, mobile e back-end senza la necessità di una vasta conoscenza tecnica o esperienza di codifica.

In conclusione, il rilascio da parte di Quickbase di soluzioni predefinite per l'industria delle costruzioni rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della sua offerta per le imprese del settore. Consentendo agli appaltatori di implementare in modo rapido e semplice flussi di lavoro digitali, Quickbase può svolgere un ruolo cruciale nell'aiutare il settore delle costruzioni a massimizzare i vantaggi delle soluzioni software no-code.