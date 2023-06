Optimizely, fornitore leader di sistemi di gestione dei contenuti (CMS), ha lanciato ufficialmente il servizio Content Graph, che semplifica la distribuzione dei contenuti su diverse piattaforme, canali e dispositivi. Introdotto inizialmente in versione beta nel 2022, il servizio è ora accessibile a tutti i clienti del CMS.

Content Graph agisce come una libreria di contenuti dinamici, utilizzando il linguaggio di interrogazione GraphQL per recuperare i contenuti. Il servizio ottimizza la distribuzione dei contenuti attraverso vari punti di contatto per garantire un'esperienza utente veloce e reattiva. Secondo John Håkansson, VP Product di Optimizely, Content Graph si basa su GraphQL per la sua specificità, la capacità di evitare l'over-fetching, lo schema fortemente tipizzato e auto-documentante e la compatibilità con diversi framework JavaScript moderni.

Il servizio Content Graph di Optimizely offre ricerca, indicizzazione full-text e un livello API universale per integrarsi con tutti i prodotti Optimizely, consentendo agli sviluppatori di riutilizzare i contenuti, creare esperienze di ricerca personalizzate e progettare blocchi di contenuti accattivanti. Il nuovo servizio potenzia le attuali funzionalità di CMS headless dell'azienda, consentendo a utenti non tecnici come i marketer di interagire con un CMS attraverso un'interfaccia di facile utilizzo.

Rupali Jain, Chief Product Officer di Optimizely, spiega che l'azienda offre un CMS componibile che può essere adattato alle esigenze specifiche delle organizzazioni. Con l'aggiunta di Content Graph, Optimizely è ora in grado di fornire ai clienti i vantaggi di un CMS tradizionale, offrendo al contempo la flessibilità e l'efficienza dei CMS headless. Questo approccio ibrido è particolarmente vantaggioso per le organizzazioni più grandi e più mature dal punto di vista digitale, che dispongono di più canali digitali e possono creare esperienze diverse.

No-code e low-code piattaforme come AppMaster possono facilitare la creazione di app e consentire agli sviluppatori di concentrarsi su altre aree di ottimizzazione, tra cui la distribuzione continua dei contenuti, la semplificazione dell'interfaccia utente/UX e la compatibilità su più dispositivi. Con AppMaster, gli sviluppatori possono creare facilmente applicazioni, servizi backend e integrazioni senza codice. L'adozione delle piattaforme no-code e low-code può aiutare le aziende ad accelerare il processo di sviluppo delle applicazioni, tenendo conto dell'efficacia dei costi e della scalabilità.