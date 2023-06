Mentre il settore dell'IA generativa diventa sempre più competitivo, OpenAI si mantiene all'avanguardia migliorando i suoi modelli di generazione di testi e abbassando i prezzi. L'azienda ha introdotto nuove versioni di GPT-3.5-turbo e GPT-4, i suoi modelli di IA generativa di testo all'avanguardia, con la nuova funzionalità di chiamata di funzione.

La chiamata di funzione consente agli sviluppatori di delineare le funzioni di programmazione a GPT-3.5-turbo e GPT-4, che rispondono generando codice che esegue le funzioni specificate. Come spiegato nel post sul blog di OpenAI, questa caratteristica innovativa consente di creare chatbot che utilizzano strumenti esterni per rispondere a domande, eseguire conversioni di linguaggio naturale in query di database ed estrarre dati strutturati dal testo. I modelli sono progettati per rilevare la necessità di una chiamata di funzione e restituire strutture di dati JSON che aderiscono alla firma della funzione, garantendo informazioni più accurate e strutturate.

Oltre alla chiamata di funzione, OpenAI presenta una versione aggiornata di GPT-3.5-turbo con una finestra di contesto notevolmente ampliata. La finestra di contesto, misurata in token, rappresenta la quantità di testo che il modello prende in considerazione prima di generare qualsiasi testo successivo. I modelli con finestre di contesto più piccole possono faticare a ricordare il contenuto di una conversazione recente, portando a risposte fuori tema. L'ultima iterazione di GPT-3.5-turbo offre una lunghezza di contesto quattro volte maggiore (16.000 token) rispetto al suo predecessore, a un prezzo doppio: 0,003 dollari per 1.000 token di input e 0,004 dollari per 1.000 token di output. OpenAI sottolinea che questo modello è in grado di ingerire circa 20 pagine di testo in un'unica istanza. Tuttavia, non è all'altezza del modello di punta della startup Anthropic, che può elaborare centinaia di pagine in una sola volta. OpenAI sta testando una versione GPT-4 con una finestra contestuale di 32.000 token, anche se in versione limitata.

Un'altra buona notizia per gli sviluppatori è che OpenAI sta riducendo del 25% il prezzo del modello GPT-3,5-turbo originale. Il costo è ora di 0,0015 dollari per 1.000 token di input e 0,002 dollari per 1.000 token di output, il che equivale a circa 700 pagine per dollaro. Inoltre, l'azienda ha abbassato del 75% il prezzo di text-embedding-ada-002, un popolare modello di text embedding. Il nuovo prezzo è di 0,0001 dollari per 1.000 token. I text embedding sono utilizzati per misurare la correlazione tra stringhe di testo, con applicazioni nei sistemi di ricerca e di raccomandazione. OpenAI attribuisce questa riduzione di prezzo al miglioramento dell'efficienza dei suoi sistemi.

La strategia di OpenAI per il futuro sembra concentrarsi su aggiornamenti incrementali dei modelli esistenti piuttosto che sullo sviluppo di nuovi modelli su larga scala da zero. L'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha recentemente dichiarato a una conferenza dell'Economic Times che l'azienda non ha ancora iniziato la formazione di un successore del GPT-4, il che implica che c'è ancora una quantità significativa di lavoro e di perfezionamento da fare sui suoi modelli attuali.

Con i potenti strumenti di no-code come AppMaster.io, che consentono agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili con facilità, l'integrazione di soluzioni AI migliorate come GPT-3.5-turbo e GPT-4 di OpenAI potrebbe offrire esperienze utente ancora più avanzate nel panorama tecnologico in rapida evoluzione.