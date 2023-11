Prestazioni di streaming migliorate svelate in Node.js v20.8.0

Nell'ambito di uno sviluppo significativo nell'ambiente di runtime JavaScript, è stato rilasciato Node.js v20.8.0 con miglioramenti rivoluzionari nelle prestazioni dello streaming. La nuova versione è la continuazione dinamica delle offerte fondamentali della piattaforma ed è disponibile per il download dal sito web nodejs.org.

In particolare, i miglioramenti delle prestazioni si sono concentrati sui flussi leggibili e scrivibili, aumentandone l'efficienza di creazione e distruzione di circa il 15%. Questi progressi potrebbero potenzialmente ridurre il sovraccarico di memoria per ciascun flusso.

Nella versione sono presenti ulteriori punti salienti che includono miglioramenti delle prestazioni per il webstream leggibile. In effetti, la versione 20.8.0 manifesta un aumento significativo del consumo dell'iteratore asincrono del flusso leggibile di circa il 140% e un aumento di circa il 60% del consumo del "pipe to" del flusso leggibile.

L'aggiornamento comporta anche un rinnovamento della gestione della memoria nelle vm APIs, un passo avanti strategico eseguito utilizzando l'opzione importModuleDynamically. Questa modifica mira e risolve le perdite di memoria persistenti e i problemi di use-after-free presenti nelle API supportate da questa opzione, come vm.Script, vmCompileFunction, e vmSyntheticModule. Questa soluzione innovativa è pronta a catalizzare un aggiornamento alla versione v20.8.0 per gli utenti alle prese con le versioni precedenti Node.js

La versione 20.8.0 è attualmente considerata la versione "attuale", consentendo agli autori delle librerie molto tempo per incorporare il supporto. A causa di questo approccio graduale nell'aggiornamento dei sistemi, l'ultima versione viene introdotta con cautela per garantire la massima compatibilità e affidabilità. Apre in modo sicuro la strada a Node.js 18.18.0, designato come versione di supporto a lungo termine (LTS). La versione LTS genera un maggiore senso di robustezza ed è consigliata per la maggior parte degli utenti, arricchendo ulteriormente il runtime JavaScript asincrono e basato sugli eventi.

