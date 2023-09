Test Python senza codice per strumentazione industriale: la startup Flojoy presenta uno strumento open source

In un passo senza precedenti verso la modernizzazione dei processi industriali, Flojoy, una startup innovativa nelle sue fasi iniziali, ha recentemente introdotto uno strumento open source. Costruito con l’impegno di colmare il divario di automazione, il nuovo strumento consentirà alle aziende, tipicamente lasciate alla periferia del processo di test automatizzato, di trarre vantaggio dai test Python no-code, facilitando così la creazione di script di test automatizzati.

La società di bootstrap sta facendo notizia con l’annuncio di essere riuscita ad assicurarsi un finanziamento iniziale di 1,3 milioni di dollari per concretizzare ulteriormente questa visione innovativa. L'annuncio parallelo di Flojoy del rilascio pubblico iniziale del suo software open source rafforza ulteriormente la sua ambiziosa traiettoria di crescita.

In un'intervista con TechCrunch, è venuta alla luce la visione non convenzionale del CEO e fondatore di Flojoy, Jack Parmer. Essendo l'architetto di Plotly, un'organizzazione di visualizzazione dati open source basata su Python che vanta 300 milioni di utenti, l'esperienza professionale di Parmer gli offre una prospettiva unica. La sua ultima impresa, Flojoy, è un'interessante esplorazione di come la programmazione Python possa essere utilizzata in modo univoco.

Secondo Parmer, Flojoy si rivolge specificamente alla nicchia della misurazione e del controllo dei test nella ricerca e sviluppo o nelle industrie pesanti come la costruzione navale, l'aeronautica, i semiconduttori e i prodotti farmaceutici. Ha paragonato il ruolo della misurazione e del controllo dei test in questi settori a quello del test del software nel settore tecnologico.

Simili al software, gli elementi fisici in queste industrie sono soggetti a test durante la loro costruzione e nuovamente dopo il loro completamento, prima di essere commissionati al consumatore finale. Incuriosito dalla potenziale flessibilità dei test basati su Python in quest'area, Parmer ha tentato di creare e offrire una soluzione.

Flojoy mira a connettere direttamente i propri utenti alla suite ampiamente utilizzata di apparecchi e strumenti scientifici, svolgendo un ruolo fondamentale nell'effettuare misurazioni in un laboratorio di ricerca e sviluppo o in una linea di produzione. Parmer ha ideato un catalogo online completo di strumenti popolari, fornendo il codice Python necessario per la connessione immediata a ciascuno strumento per raccogliere dati. Questi dati vengono quindi integrati in Flojoy, segnando la prima volta che questo tipo di informazioni è stato convenientemente consolidato in una posizione facilmente navigabile e digeribile.

L'obiettivo a lungo termine di Flojoy è sfruttare questi dati per facilitare il miglioramento del processo assistito dall'intelligenza artificiale. Fino ad ora, i dati contenuti in questi strumenti sono stati in gran parte trascurati nel processo di costruzione del modello a causa della complessità dell’estrazione. Flojoy spera di cambiare questo status quo semplificando l’accesso e, quindi, sfruttando questi dati.

Rafforzando la visione della startup, Parmer ha affermato: "Stiamo cercando di essere la risorsa di riferimento per le persone che desiderano connettersi a questa strumentazione con Python". Attirando l'attenzione sulla posizione consolidata di Python nell'intelligenza artificiale e nell'apprendimento automatico, ha sottolineato la logica alla base della scelta di Python come linguaggio di programmazione per lo strumento dell'azienda. Parmer ritiene che la fusione della pipeline a valle delle capacità di Python con la pipeline a monte della connessione dello strumento trascenda una misura di consolidamento essenziale.

Parmer ha rivelato che la versione aziendale di Flojoy vanta già un cliente pagante. Spera ardentemente che entro il prossimo anno la società raggiunga 1 milione di dollari in ARR e raggiunga un milione di utenti con la versione open source. Con un team diversificato di 20 membri, l'obiettivo di Flojoy di rispecchiare la crescita della base utenti di Plotly sembra a portata di mano.

Il round di finanziamento ha comportato contributi significativi da parte di Flybridge Capital Partners, Boreal Ventures e BDC Capital. In termini di creazione di una presenza tecnologica, AppMaster , un potente strumento no-code per creare applicazioni backend, web e mobili, è un'altra piattaforma che numerose aziende hanno sfruttato, facilitando lo sviluppo rapido di app no-code.