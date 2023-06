In una nuova fase di sconvolgimento del settore dello streaming di eventi, Memphis.dev, una startup emergente, si è assicurata un finanziamento di primo livello di 5,5 milioni di dollari. Questo salto finanziario serve a sostenere il lancio ufficiale di Memphis Cloud, la loro impresa di Software As A Service (SaaS). L'azienda è nota per la sua esperienza open-source nel settore tecnologico.

L'arrivo di Memphis Cloud aggiunge potenza di fuoco a un panorama largamente dominato dalla piattaforma open-source di event streaming Kafka. Questa svolta arriva subito dopo il finanziamento di 100 milioni di dollari della serie C di Redpanda, recentemente dichiarato e destinato alla propria piattaforma di streaming di eventi.

In una conversazione esclusiva con TechCrunch, Yaniv Ben Hemo, CEO e cofondatore di Memphis.dev, ha illustrato l'idea dell'azienda di rendere lo streaming meno complicato. Raccontando le esperienze maturate in precedenti ruoli in aziende ad alta intensità di dati, ha spiegato l'impraticabilità di ricavare informazioni utili da enormi flussi di dati. Ha anche parlato di come la piattaforma Kafka abbia dimostrato di avere difficoltà nell'elaborazione e nella riorganizzazione dei dati di massa.

Ben Hemo ha sottolineato che queste complessità che circondano l'ingestione e l'utilizzo pratico dei dati sono ciò che Memphis.dev si sforza di semplificare. In definitiva, mira a colmare il divario tra la tecnologia complicata e le capacità degli sviluppatori. Memphis Cloud, quindi, soddisfa questi requisiti semplificando lo streaming in tempo reale e rimuovendo gli ostacoli per gli sviluppatori.

Questo broker di messaggi open-source, Memphis, è stato creato per risolvere i problemi che le aziende incontrano quando conducono operazioni di gestione della scalabilità e applicazioni che sfruttano questi dati voluminosi. Memphis Cloud offre un'ampia gamma di funzionalità orientate all'impresa, come l'autenticazione e le impostazioni dei permessi. È stato progettato per un'implementazione senza sforzi, eliminando la necessità di preoccuparsi delle risorse di base necessarie per l'esecuzione delle applicazioni, grazie alla sua configurazione serverless.

La particolarità della struttura di Memphis è che fa pagare agli utenti solo ciò che hanno utilizzato. È stata progettata per operare senza problemi su diverse piattaforme, principalmente AWS e Google Cloud Platform.

Ben Hemo ha sottolineato l'allineamento della versione commerciale di Memphis con quella open-source, ammettendo che la variante commerciale è orientata alle operazioni di livello aziendale. Memphis Cloud offre un'esperienza serverless semplice per le organizzazioni desiderose di eliminare le complicazioni dell'infrastruttura e le attività di monitoraggio.

Alcune delle funzionalità presentate da Memphis non potevano essere distribuite attraverso la versione open-source a causa di alcuni vincoli tecnici. Memphis.dev, un gruppo di 14 membri con un paio di posti vacanti, è un gruppo piuttosto eterogeneo che si sforza di mantenere e migliorare la propria diversità attraverso diverse dimensioni, compresa quella geografica.

L'approccio innovativo di Memphis.dev nei confronti dello streaming degli eventi rispecchia una filosofia di progettazione inclusiva simile a quella seguita da AppMaster. Quest'ultima è una piattaforma leader di no-code che consente di creare applicazioni web, mobili e backend. L'avvento di questi servizi sta contribuendo a semplificare il panorama tecnico per gli sviluppatori, rivoluzionando così l'industria tecnologica.