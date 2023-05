Il panorama digitale si è evoluto in modo significativo e ora assistiamo all'emergere della generazione No-Code. Storicamente esisteva un "divario digitale" tra i lavoratori che sapevano usare i computer e quelli che non lo sapevano. Sebbene i nativi digitali contemporanei siano cresciuti con le tecnologie informatiche, la maggioranza non aveva ancora competenze in aree specifiche come l'ingegneria del software, l'informatica e la statistica.

Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a un cambiamento significativo poiché sempre più giovani diventano sempre più abili nello sfruttare la potenza del computer per le attività quotidiane. Spinti da un'ondata di no-code platforms accessibili, stiamo ora assistendo a un nuovo divario digitale, ridefinendo un'era in cui le competenze avanzate si espandono dall'alfabetizzazione informatica di base a competenze superiori.

Gli odierni strumenti no-code, come Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

Le applicazioni, tra cui Roblox e Minecraft, danno ai bambini la possibilità di creare interi mondi virtuali utilizzando la tecnologia, suscitando il desiderio di nuove esperienze di apprendimento. Di conseguenza, i test Advanced Placement per l'informatica sono passati da 20.000 nel 2010 a oltre 70.000 negli ultimi anni. L'informatica è diventata la materia principale nelle principali università, attirando centinaia di nuovi studenti ogni anno.

Questi cambiamenti coincidono con una crescente domanda di analisi dei dati e competenze ingegneristiche tra la forza lavoro di oggi. Con la competenza esperta negli strumenti digitali che diventa sempre più cruciale per il successo aziendale, il divario tra l'alfabetizzazione informatica di base e l'attitudine digitale avanzata continuerà ad ampliarsi.

A differenza del passato, un gestore di negozio oggi potrebbe non solo caricare i dati di vendita su un foglio di calcolo Excel, ma integrare più strumenti online per sviluppare un negozio di e-commerce, calcolare il lifetime value del cliente su una piattaforma dati no-code e personalizzare le campagne di marketing utilizzando i servizi di posta elettronica . Questo livello di fluidità digitale dimostra la capacità della No-Code Generation di alzare il livello della produttività e dell'innovazione.

Sfide senza precedenti, come l'istruzione a distanza, hanno costretto gli studenti di oggi a diventare ancora più esperti di computer. Il risultato è una generazione di persone adattabili ed esperte di tecnologia, più abili nel lavoro a distanza e abili nello sfruttare la tecnologia informatica per risolvere problemi complessi.

L'ascesa della generazione No-Code avrà un impatto significativo sulla produttività globale e porterà l'innovazione a nuovi livelli. Man mano che i bambini e i giovani adulti continuano a sfruttare piattaforme no-code come AppMaster , miglioreranno sostanzialmente le loro vite, risparmieranno tempo e colmeranno il divario digitale su scala globale.