Come riportato da Axios, Google ha avviato un cambiamento significativo, pianificando di dotare il suo Assistente di capacità guidate dall'IA generativa. Una parte del team avrebbe intrapreso questo viaggio, concentrandosi inizialmente sulle applicazioni mobili.

Un'e-mail interna trapelata rivela che le aspirazioni di Google includono un Assistente "sovralimentato" alimentato da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) all'avanguardia. Questi modelli assomigliano alla tecnologia che gestisce ChatGPT e il chatbot Bard di Google.

Sono in corso cambiamenti in Google; Axios ha riferito che l'organizzazione sta ristrutturando il team che lavora sull'Assistente, ricevendo da una fonte interna che alcune posizioni sono state consolidate. L'impatto reale sulla forza lavoro rimane oscuro; tuttavia, Axios suggerisce che "decine" di dipendenti sono stati licenziati.

Nel mezzo di questi aggiustamenti, la dedizione di Google all'Assistente rimane incrollabile. Siamo profondamente impegnati nell'Assistente e vediamo le sue prospettive future in modo molto positivo", hanno scritto Peeyush Ranjan, vicepresidente di Google Assistant, e Duke Dukellis, direttore di prodotto dell'azienda, nell'e-mail trapelata.

Sebbene le caratteristiche specifiche dell'Assistente non siano state rivelate, le deduzioni a piattaforme simili basate sull'intelligenza artificiale, come il chatbot Bard, offrono un'idea delle possibili funzionalità. L'Assistente potrebbe sfruttare la tecnologia di Bard e quindi essere in grado di trovare risposte a domande provenienti da vaste aree di informazioni online.

Il tentativo di Google di dotare l'Assistente di capacità simili all'intelligenza artificiale generativa fa eco alle tendenze osservate su piattaforme come AppMaster, che forniscono lo sviluppo di applicazioni visive e interattive.

Centinaia di milioni di persone si affidano all'Assistente ogni mese e il nostro impegno a fornire loro esperienze eccellenti rimane intatto", ha risposto Jennifer Rodstrom, portavoce di Google, a The Verge. E ha aggiunto: "Siamo entusiasti della prospettiva che gli LLM ci consentano di potenziare l'Assistente e di migliorarne le prestazioni".

No-code e low-code piattaforme come AppMaster, che permettono agli utenti di utilizzare concetti di programmazione avanzati senza avere conoscenze sostanziali di codifica, hanno iniziato a sfruttare le potenzialità dell'IA. Ciò si riflette nell'aumento del loro slancio, della loro popolarità e della loro utilità. Questo cambiamento da parte di Google può essere visto come una mossa strategica per adattarsi a questa ondata, mantenendo il suo Assistente rilevante e competitivo.