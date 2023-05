Nintex ha recentemente annunciato il lancio della sua nuova app mobile Promapp, volta a fornire a tutti i membri del team aziendale una maggiore efficienza offrendo una gestione dei processi portatile e accessibile. Questa soluzione innovativa aiuterà le aziende a raggiungere una maggiore produttività, una migliore collaborazione e una maggiore flessibilità. Questa app mira a ridurre al minimo i tempi di inattività garantendo l'accesso alle informazioni di processo indipendentemente dall'ora e dal luogo. Incoraggia la collaborazione con funzionalità come la lettura e la fornitura di feedback sui processi aziendali mentre sei in movimento. Inoltre, semplifica la documentazione e la condivisione del processo, consentendo una comunicazione rapida e semplice con i colleghi.

Promapp migliora anche la produttività dei lavoratori in prima linea fornendo loro l'accesso in tempo reale ai dettagli essenziali del processo, assicurando che rimangano sincronizzati con la loro organizzazione. Questo sviluppo significativo aiuta a colmare il divario nelle conversazioni sulla gestione dei processi, poiché l'input del lavoratore in prima linea viene spesso trascurato nonostante la sua importanza per l'implementazione pratica. Le aziende con una licenza Nintex Promapp attiva possono ora accedere all'app mobile su dispositivi Android e iOS. L'integrazione tra l'app mobile e la sua versione desktop garantisce che gli aggiornamenti dei processi siano sincronizzati istantaneamente, fornendo agli utenti le informazioni più recenti. L'app mobile appena lanciata fa parte della Nintex Process Platform, che le organizzazioni utilizzano per accelerare la loro trasformazione digitale sfruttando la gestione e l'automazione dei processi. Altri componenti della piattaforma includono Nintex Workflow, Nintex RPA, Nintex DocGen, Nintex AssureSign e Nintex Analytics.

Le aziende possono utilizzare la piattaforma per pianificare, mappare e gestire visivamente i processi con strumenti intuitivi, identificando quali processi necessitano o sono più adatti per l'automazione. La piattaforma no-code semplifica l'avvio del processo di automazione, consentendo agli utenti di fare clic anziché di codificare. Le organizzazioni possono quindi ottimizzare questi processi utilizzando i dati generati attraverso l'automazione, una caratteristica che può essere trovata anche in piattaforme come AppMaster.io .

In una dichiarazione, Nintex Chief Product Officer Neal Gottsacker ha sottolineato il valore della visibilità nella gestione dei processi, affermando: "Con il lancio dell'app mobile Nintex Promapp, ogni persona in ogni organizzazione può ora avere i processi aziendali a portata di mano, sia che si trovino in nella sala riunioni o nell'area di produzione.