L'ex Chief Technology Officer di Adobe, Abhay Parasnis, è entrato con successo nel mondo dell'intelligenza artificiale generativa (AI) attraverso la sua impresa, Typeface. Lanciata nel 2022, la startup si occupa di applicazioni business-to-business, creando contenuti personalizzati e incentrati sul marchio su scala.

Basandosi sul potenziale dell'intelligenza artificiale generativa - una tecnologia che si stava affermando all'epoca - Parasnis ha immaginato un sistema alimentato dall'intelligenza artificiale in grado di iper-personalizzare i marchi.

Typeface L'azienda ha rapidamente guadagnato popolarità, accumulando clienti Fortune 500 e partnership con giganti tecnologici come Salesforce e Google Cloud nel suo primo anno di vita. Inoltre, è riuscita a raccogliere un notevole interesse da parte degli investitori, con conseguenti ingenti finanziamenti.

Recentemente, Typeface ha annunciato la chiusura di un round di Serie B da 100 milioni di dollari. Guidato da Salesforce Ventures e sostenuto da Lightspeed Venture Partners, Madrona, GV (Google Ventures), Menlo Ventures e M12 (Microsoft Venture Fund), il round di finanziamento ha catapultato la valutazione della startup a ben 1 miliardo di dollari, facendo salire il capitale totale raccolto a 165 milioni di dollari.

Secondo Parasnis, la nuova iniezione di capitale servirà a sostenere l'espansione della piattaforma Typeface e a stimolare la crescita della forza lavoro dell'azienda.

Typeface La piattaforma è stata progettata includendo tre elementi fondamentali:

Un hub di contenuti che facilita agli utenti il caricamento di testi e immagini "approvati dal marchio" per generare contenuti on-brand. Un meccanismo guidato dall'intelligenza artificiale chiamato "Blend", che adatta i contenuti per allinearli alla voce e allo stile distinti del marchio. Flow, che offre modelli e flussi di lavoro preimpostati per una facile integrazione nelle app e nei sistemi esistenti.

Utilizzando questi elementi, un professionista del content marketing può, ad esempio, creare un post su Instagram, completo di immagine del prodotto e didascalia, adatto a promuovere una nuova linea di prodotti, il tutto utilizzando asset approvati dal marchio.

In un panorama commerciale ricco di AI generative, Typeface si distingue per la sua identità grazie a un'intensa attenzione alla governance del marchio, alla sicurezza dei contenuti e alla privacy. La startup assicura modelli di IA dedicati per ogni cliente, mantenendo la privacy delle loro risorse e attività.

Parasnis ha affermato che i clienti sono pienamente proprietari di tutti gli asset che generano sulla piattaforma. "Typeface rivoluziona il modo in cui le aziende distribuiscono i contenuti, consentendo a ogni aspetto dell'organizzazione di ottenere risultati eccezionali con una velocità senza precedenti", ha dichiarato.

L'iniziativa di Typeface beneficia anche della rapida intensificazione dell'interesse per l'IA generativa. Secondo un sondaggio di FreshBooks, circa un quarto dei proprietari di aziende ha dichiarato di utilizzare o testare attualmente strumenti di IA generativa e oltre il 66% è intenzionato a provarli entro il prossimo anno.

I risultati dell'indagine rispecchiano la tendenza osservata nelle società di venture capital, come indicato da un rapporto di PitchBook. Il rapporto afferma che le società di venture capital hanno aumentato significativamente le loro partecipazioni nel settore dell'IA generativa, investendo 4,8 e 4,5 miliardi di dollari rispettivamente nel 2021 e nel 2022, rispetto ai 408 milioni di dollari del 2018.

Guardando al futuro, Abhay Parasnis sembra ottimista. Afferma che il finanziamento servirà alla missione della startup di innovare ed espandersi rapidamente per soddisfare le diverse esigenze delle imprese. "Questo finanziamento funge da catalizzatore per una solida roadmap di prodotti e per l'espansione sul mercato, consentendo alle imprese di generare senza sforzo contenuti personalizzati in ogni punto di contatto con il cliente, in modo sicuro e all'interno dei flussi di lavoro aziendali esistenti", ha aggiunto.

