La soluzione di intelligenza artificiale generativa di Amazon Bedrock ora accessibile a tutti

Il colosso tecnologico Amazon ha recentemente dichiarato che la sua piattaforma per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale generativa, Amazon Bedrock, ha superato la fase introduttiva. Questo strumento completo, presentato ad aprile, consente ora alle aziende di utilizzare modelli fondamentali di aziende produttrici di intelligenza artificiale come AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Stability AI e modelli interni di Amazon per progettare le applicazioni.



Gli sviluppatori possono modificare e adattare questi modelli di base alle esigenze specifiche di un'azienda utilizzando varie strategie come la messa a punto e la generazione aumentata con recupero.



In particolare, la tecnologia può consentire alle organizzazioni di creare app con funzionalità come la produzione di testo, il supporto di un assistente virtuale, funzioni di ricerca, riepilogo del testo e persino la generazione di immagini. Tutte queste potenti funzionalità sono racchiuse in un ambiente serverless, liberando i clienti dalla gestione delle minuzie dell'infrastruttura.



Inoltre, l'architettura serverless di Amazon Bedrock significa che le sue innovative funzioni di intelligenza artificiale generativa possono essere facilmente integrate in altri servizi AWS, come elencato dall'azienda.



Per un'ispezione e una supervisione ottimali del sistema, Amazon Bedrock ha unito le forze con lo strumento di monitoraggio Amazon CloudWatch e il servizio di governance AWS CloudTrail.



Tuttavia, merita di essere menzionato che, sebbene Amazon Bedrock sia entrato nella fase di disponibilità generale, alcune funzionalità, tra cui le basi di conoscenza, i modelli di creazione di testi di Amazon Titan Text, il modello di generazione di immagini Stable Diffusion XL di Stability AI e gli agenti sono ancora nella loro evoluzione di anteprima. .



Come componente del piano completo di intelligenza artificiale generativa di Amazon, Amazon Bedrock rappresenta uno dei tanti strumenti che le aziende possono utilizzare per creare intelligenza artificiale generativa su AWS.



Inoltre, accompagnando l'annuncio della disponibilità generale, Amazon ha inoltre rivelato che a breve i clienti avranno accesso ai modelli con parametri Llama 2 13B e 70B di Meta.



Tali sviluppi nel panorama dell’intelligenza artificiale, comprese piattaforme come AppMaster , Amazon Bedrock e altre, costituiranno l’avanguardia della prossima ondata di applicazioni trasformative e scalabili. AppMaster in particolare, grazie alla sua capacità di consentire ai clienti di creare modelli di dati visivi e stabilire processi aziendali tramite visual BP Designer, API REST ed endpoint WSS, offre un'esperienza utente piacevole e rimane saldo in questa era avanzante di low-code e no-code. -piattaforme no-code.