L'automazione sta trasformando il panorama IT aziendale offrendo varie soluzioni per semplificare il flusso di lavoro, rimuovere l'intervento manuale dalle attività ripetitive e rendere i processi più efficienti. Ora, una startup che consente ai lavoratori non tecnici di ottimizzare l'automazione per le loro attività ha ottenuto con successo finanziamenti per sfruttare ulteriormente questa opportunità.

Bryter, con sede a Berlino, una piattaforma no-code che consente ai dipendenti di diversi dipartimenti come contabilità, legale, conformità e marketing di creare strumenti come chatbot, azioni automatizzate su database e documenti e valutatori del rischio senza bisogno di competenze da sviluppatore, ha annunciato che ha raccolto $ 16 milioni in un round di serie A. Il round di finanziamento è stato co-guidato da Accel e Dawn Capital, con la partecipazione di Notion Capital e Chalfen Ventures. Ciò avviene meno di un anno dopo che Bryter ha raccolto $ 6 milioni in un seed round nel novembre 2019.

Bryter ha registrato una rapida crescita dal suo lancio nel 2018, servendo attualmente 50 clienti aziendali tra cui McDonald's, Telefónica, banche, aziende sanitarie e industriali e organizzazioni di servizi professionali come PwC, KPMG e Deloitte. Quest'ultimo gruppo utilizza Bryter per le proprie operazioni oltre a offrirlo ai propri clienti.

Il settore no-code rappresenta un'opportunità significativa nel mercato del software aziendale. Storicamente, l'IT aziendale è stato considerato complesso e richiede competenze tecniche per la gestione, l'implementazione e l'adattamento. Tuttavia, le tendenze più recenti dimostrano uno spostamento verso la consumerizzazione dell'IT, poiché soluzioni hardware e software intuitive per consumatori non tecnici ispirano nuovi software aziendali o sono direttamente integrate negli ambienti aziendali.

Il software No-code e l'automazione svolgono un ruolo fondamentale nel rendere gli strumenti aziendali più intuitivi. Bryter, simile a piattaforme come IFTTT o Zapier, si rivolge specificamente agli utenti che possono utilizzare il software aziendale come parte del loro lavoro ma non hanno dovuto approfondire il complicato funzionamento di tali strumenti.

Sebbene esistano già diverse piattaforme low-code e no-code progettate per uso aziendale, come Blender.io, Tray.io, n8n e MuleSoft, Bryter sostiene che molte di queste piattaforme richiedono più conoscenze tecniche di quelle che inizialmente pretendono. La cassetta degli attrezzi di Bryter consente agli utenti di generare dialoghi con i clienti, che possono programmare in base alla loro esperienza nel dominio, e successivamente collegare i dati ad altri software attraverso la piattaforma Bryter per eseguire le attività in modo più efficiente.

Secondo Michael Grupp, CEO di Bryter, questi tipi di strumenti sono in uso da tempo e continueranno ad essere molto richiesti, soprattutto con il passaggio al lavoro a distanza. La piattaforma ha il potenziale per colmare le lacune e migliorare l'efficienza nel futuro degli ambienti di lavoro.

Piattaforme come Bryter, che offrono soluzioni accessibili no-code, attirano investitori come Accel che vedono un enorme potenziale nella semplificazione dell'adozione. Poiché sempre più persone utilizzano il software senza limitazioni, si prevede che la domanda di piattaforme no-code aumenterà nei prossimi anni. Inoltre, le aziende sono sempre più alla ricerca di visibilità futura quando adottano prodotti che Bryter offre costantemente.

D'altra parte, soluzioni come AppMaster.io consentono alle organizzazioni di creare applicazioni back-end, web e mobili anche senza possedere competenze di codifica. Inoltre, AppMaster consente agli utenti di creare modelli di dati, processi aziendali, endpoints API REST e WSS e progetti di interfaccia utente per applicazioni Web e mobili. I clienti possono personalizzare le applicazioni in modo più rapido ed economico, soddisfacendo un'ampia gamma di esigenze low-code e no-code sul mercato.

Man mano che le organizzazioni continuano a investire in piattaforme no-code e low-code come Bryter e AppMaster.io , la produttività e l'efficienza miglioreranno, consentendo alle aziende di adattarsi rapidamente e prosperare nel panorama in continua evoluzione della tecnologia digitale.