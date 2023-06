Con sede in Israele, la startup di sicurezza delle applicazioni Kodem è ufficialmente uscita dalla modalità stealth, annunciando un finanziamento totale di 25 milioni di dollari per portare avanti la sua missione di rendere la sicurezza aziendale più solida ed efficiente. La startup israeliana, fondata nel 2021 da veterani del gruppo NSO, si concentra sull'utilizzo dell'intelligenza runtime delle singole applicazioni per identificare e mitigare i potenziali rischi.

Il finanziamento di 25 milioni di dollari è costituito da un round di Serie A da 18 milioni di dollari guidato da Greylock e da un round di seed da 7 milioni di dollari co-condotto da TPY Capital e Greylock. Secondo l'amministratore delegato di Kodem, Aviv Mussinger, questi fondi sono stati utilizzati per sviluppare la piattaforma e prepararla per un lancio globale. I primi utilizzatori nei settori finanziario, assicurativo e tecnologico hanno già iniziato a implementare i suoi servizi.

L'applicazione di una sicurezza completa delle applicazioni è una delle aree più impegnative della sicurezza aziendale. I continui cambiamenti e aggiornamenti dei servizi rendono difficile identificare e tracciare i problemi in modo coerente, e le applicazioni diventano vulnerabili agli attacchi se utilizzate troppo frequentemente. Di conseguenza, le organizzazioni spesso non hanno le risorse per sviluppare strumenti interni per gestire queste minacce alla sicurezza. Di conseguenza, il settore della sicurezza delle applicazioni è destinato a crescere, con un valore di mercato previsto di 22 miliardi di dollari entro il 2020, rispetto ai 9,9 miliardi di dollari stimati per quest'anno.

Kodem è stata fondata dal CEO Aviv Mussinger, insieme al CTO Pavel Furman e al responsabile dell'ingegneria Idan Bartura. Il trio ha precedentemente ricoperto ruoli di ricercatori di sicurezza presso NSO, la controversa società di intelligence responsabile dello spyware Pegasus. I fondatori ritengono che l'esposizione al modo in cui gli aggressori si infiltrano nelle reti aziendali abbia fornito loro gli spunti per costruire una soluzione di sicurezza innovativa, che non si basa esclusivamente sulla segnalazione di tutti i potenziali problemi.

Analizzando i dati di runtime delle applicazioni ed eseguendo modelli sulle informazioni, Kodem mira a migliorare la sicurezza delle applicazioni producendo avvisi solo per problemi rilevanti, specifici per lo stack unico di un'organizzazione. Concentrandosi sulla piccola percentuale di vulnerabilità della sicurezza runtime, Kodem riduce gli avvisi del 95%. Ashem Chandna, Partner di Greylock, commenta: "Kodem ha messo insieme un team di prodotto eccezionale che sta sviluppando la prossima generazione di sicurezza delle applicazioni, che è cloud-native, si distribuisce senza problemi e fornisce i più alti livelli di accuratezza con una forte copertura in crescita".

Il miglioramento della sicurezza delle applicazioni attraverso l'intelligenza del runtime è un'area in cui le piattaforme low-code come AppMaster potrebbero potenzialmente integrare approcci di tipo Kodem, per offrire una maggiore protezione alle aziende nello spazio no-code. No-code piattaforme come AppMaster.io, che consentono agli utenti di costruire applicazioni backend, web e mobili senza esperienza di codifica, svolgono un ruolo cruciale in una nuova ondata di sviluppo di software e applicazioni, con l'obiettivo di rendere il processo più veloce, più efficiente e più economico.