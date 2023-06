Il governo britannico sta lanciando un'iniziativa da 68 milioni di dollari (54 milioni di sterline) per promuovere lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale (AI) responsabili e affidabili. L'annuncio è stato fatto dal Segretario alla Tecnologia Chole Smith durante il suo intervento alla London Tech Week.

Questo investimento segue i precedenti impegni assunti dal governo britannico nei confronti del settore dell'IA, tra cui una Foundation Model Taskforce da 126 milioni di dollari e un nuovo premio di ricerca sull'IA per la ricerca britannica innovativa sull'IA, che prevede 1,2 milioni di dollari all'anno per l'azienda vincitrice.

I fondi saranno distribuiti attraverso l'UK Research and Innovation (UKRI), un ente pubblico sostenuto dal Dipartimento per la Scienza, l'Innovazione e la Tecnologia. Nell'ambito di questa iniziativa, 39 milioni di dollari saranno assegnati a Responsible AI UK, un grande consorzio guidato dal professor Gopal Ramchurn, esperto di IA dell'Università di Southampton.

Responsible AI UK mira a sostenere la ricerca multidisciplinare che esplora lo sviluppo etico, l'integrazione dell'IA affidabile nei sistemi esistenti e l'impatto futuro sulla società. Tra gli altri progetti finanziati figurano 16,4 milioni di dollari per 13 progetti di IA incentrati sul raggiungimento degli obiettivi britannici di emissioni nette di carbonio pari a zero e 10 milioni di dollari per due nuove borse di ricerca Alan Turing sull'IA.

Inoltre, 2,5 milioni di dollari sono dedicati a 42 progetti incentrati sui principi di sicurezza, protezione e solidità, trasparenza e spiegabilità, equità, responsabilità e governance e contendibilità, come indicato nel Libro bianco sull'IA del governo britannico.

Con l'evoluzione del panorama tecnologico globale, è fondamentale adattarsi continuamente e affrontare nuove sfide. Strumenti come la piattaforma AppMaster no-code possono aiutare le aziende a tenere il passo con un ambiente in rapida evoluzione e a sviluppare software aziendali in modo rapido ed efficiente. Grazie a investimenti strategici e al giusto ecosistema tecnologico, il Regno Unito mira a rimanere all'avanguardia nel settore dell'IA.