Mentre i vivaci ecosistemi di piattaforme come Reddit e Twitter subiscono modifiche alle regole che hanno un impatto sugli sviluppatori di client di terze parti, l'ecosistema Mastodon continua a espandersi. L'ultima applicazione a entrare in questo panorama è Radiant, un client iOS semplicistico e funzionale creato dallo sviluppatore indipendente Jake Nelson. Radiant si distingue dalla massa dando la priorità a un'esperienza user-friendly e alla semplicità.

I client iOS alternativi, come Ivory, Mammoth e Woolly, sono nati da sviluppatori che hanno lasciato Twitter dopo che la piattaforma è diventata sempre più ostile. Tuttavia, l'ingresso di Nelson nel mercato delle app per i social media è inaspettato, se si considera che il suo portfolio di sviluppo manca di qualsiasi esperienza precedente in questo settore. Tra le sue precedenti imprese figurano la creazione di un blocco dei cookie per Safari, un'applicazione per la lettura di codici a barre per portafogli digitali e un gioco di parole tramite la sua società, Small Colossus.

Nelson ha rivelato che la motivazione che lo ha spinto a sviluppare Radiant è stata la mancanza di app soddisfacenti per Mastodon dopo il passaggio al social network decentralizzato. Per spiegare le sue ragioni, ha condiviso la sua delusione per l'impatto negativo di Twitter Blue e delle alterazioni dell'algoritmo sul suo feed. Quando molti utenti della comunità iOS sono passati a Mastodon, Nelson ha seguito l'esempio, ma non è riuscito a trovare un'applicazione per iOS che rispondesse alle sue esigenze.

Radiant consente agli utenti di accedere ai loro account Mastodon esistenti o di crearne di nuovi su server suggeriti. Le opzioni di pubblicazione includono sondaggi, media di alta qualità, supporto multilingue e uno strumento per la creazione di discussioni. Inoltre, l'applicazione incorpora funzioni di facile utilizzo come il filtraggio dei boost duplicati o visti in precedenza, la visualizzazione o il nascondimento del conteggio dei boost e dei preferiti, la visualizzazione di un anello intorno all'immagine del profilo di un account che vi segue e le opzioni avanzate di filtraggio dei post.

Scoprire le persone da seguire su Mastodon rimane una sfida, ma Radiant risolve questo problema offrendo raccomandazioni basate sulle connessioni e le interazioni esistenti degli utenti. Nelson ha detto che le funzioni di raccomandazione dell'app, gli hashtag di tendenza e gli articoli popolari dipendono dall'istanza in cui esiste l'account di un utente. L'obiettivo è quello di attingere a istanze più grandi per incorporare gli argomenti di tendenza da quei server.

Sebbene le funzioni di Radiant possano apparentemente sovrapporsi a quelle di altri popolari client Mastodon, il suo design distinto e l'interfaccia personalizzabile la distinguono. Attualmente l'applicazione si rivolge agli utenti consolidati di Mastodon, ma Nelson prevede di consentire anche ai nuovi utenti di scoprire e unirsi all'ecosistema decentralizzato dei social media attraverso Radiant.

Radiant è disponibile gratuitamente con la maggior parte delle funzioni incluse. Per 1,99 dollari al mese, gli utenti possono accedere a un account Premium che offre temi e icone personalizzate, notifiche push e supporto per più account.

Negli ultimi anni, Twitter ha espulso i client di terze parti modificando le sue regole API, e Reddit sembra seguire un percorso simile. Nelson ha espresso fiducia nell'impegno di Mastodon per la sua natura open-source e ha affermato che continuerà a mantenere l'accessibilità della rete, a differenza di Reddit e Twitter.

