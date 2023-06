Meta ha recentemente annunciato il lancio globale della funzione Canali su Instagram, consentendo a un pubblico più ampio di accedere alle funzionalità di trasmissione della piattaforma. In precedenza, la funzione era esclusiva di creatori e utenti selezionati e consentiva loro di condividere messaggi uno-a-molti con i propri follower.

Il fondatore e CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha condiviso la notizia sul suo canale personale, evidenziando varie raccomandazioni come l'International Cricket Council (ICC), il regista Karen X. Cheng, l'influencer Michael Le e l'artista Daniel Arsham. Instagram ha introdotto la funzione Canali per la prima volta a febbraio, seguita dall'aggiunta del supporto per i collaboratori a maggio, quando Zuckerberg e il responsabile di Instagram Adam Mosseri si sono impegnati in una discussione sulla piattaforma.

Per unirsi a un canale, gli utenti possono accedere alla sezione dei messaggi diretti (DM) dell'app e scorrere l'elenco dei "canali suggeriti". Secondo Instagram, questi suggerimenti vengono generati in base agli interessi degli utenti, alle interazioni con i creatori e all'attività complessiva sulla piattaforma. Gli utenti possono anche cercare canali broadcast specifici all'interno della sezione DM.

Meta sta attualmente testando nuove funzionalità per migliorare l'esperienza dei canali, tra cui domande per i follower e una scheda dedicata ai canali nella casella di posta degli utenti. Sono inoltre in fase di studio ulteriori strumenti per i creatori, come l'impostazione di date e orari di scadenza per i canali, l'aggiunta di moderatori per gestire i membri e la condivisione di link o anteprime tramite Storie.

All'inizio del mese Meta ha lanciato la funzione Canali su WhatsApp, inizialmente con partner selezionati in Colombia e Singapore. L'obiettivo principale di WhatsApp Channels è quello di fornire alle autorità e alle agenzie locali e globali un mezzo per connettersi con gli individui su una scala più ampia.

Con la continua crescita del settore no-code, piattaforme come AppMaster offrono ad aziende e privati un modo semplice per creare applicazioni web, mobili e backend. Queste soluzioni offrono un modo veloce ed economico per costruire progetti adattabili e scalabili, con un debito tecnico minimo.

L'espansione della funzione Canali di Meta su Instagram è una chiara indicazione dell'impegno dell'azienda a migliorare la comunicazione e il coinvolgimento sulle sue piattaforme. Man mano che un numero maggiore di utenti e creatori avrà accesso a questi strumenti di trasmissione, sarà interessante vedere come le loro esperienze e interazioni si evolveranno e cresceranno nello spazio digitale.