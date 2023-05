In un annuncio significativo alla recente conferenza I/O di Google, il gigante della tecnologia ha dichiarato la sua intenzione di rendere il suo chatbot generativo AI, Bard, più ampiamente accessibile. Google sta rimuovendo la maggior parte delle restrizioni sulla lista d'attesa e avviando la disponibilità in lingua inglese, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il chatbot con la collaborazione di una base di utenti più ampia.

Sissie Hsiao, vicepresidente e direttore generale di Assistant and Bard di Google, ha svelato la notizia in un post sul blog aziendale. Hsiao ha espresso il desiderio di Google di raccogliere preziosi feedback dagli utenti, dicendo che vogliono mettere Bard nelle mani di più persone. Di conseguenza, il chatbot sarà accessibile in oltre 180 paesi e territori, con piani per una maggiore espansione all'orizzonte.

John Krawczyk, Senior Product Director di Google e uno dei responsabili di Bard, ha informato un evento stampa prima della conferenza che le versioni coreana e giapponese del chatbot erano pronte per il lancio. Krawczyk ha anche divulgato il piano dell'azienda per coprire le prime 40 lingue nel prossimo futuro. Per garantire l'implementazione responsabile del chatbot, altre lingue vengono implementate separatamente. In effetti, l'impegno di Google per un cauto approccio allo sviluppo è evidente nel suo riferimento a Bard come a un esperimento piuttosto che a una versione beta.

Inoltre, Google intende migliorare le capacità di Bard introducendo contenuti multimodali. Questo sviluppo significa che Bard sarà in grado di fornire più di semplici risposte testuali alle domande degli utenti. Hsiao ha citato un esempio nel suo post sul blog in cui, alla domanda sui luoghi da non perdere a New Orleans, Bard fornirà una risposta utile accompagnata da immagini ricche per creare un'esperienza più coinvolgente. Sebbene attualmente presenti immagini, la prospettiva di incorporare mappe, grafici e altri elementi rappresenta una probabile possibilità.

Google ha introdotto per la prima volta Bard in un post sul blog di febbraio, seguito dalla disponibilità pubblica di debutto del chatbot a marzo tramite la lista d'attesa ora sciolta. Simile a ChatGPT di OpenAI, Bard è progettato per rispondere alle domande in modo naturale e può rivelarsi utile in una vasta gamma di applicazioni, inclusa l'integrazione con piattaforme no-code come AppMaster . La rimozione delle restrizioni sulla lista d'attesa non dovrebbe solo accelerare lo sviluppo della piattaforma, ma anche ampliarne la portata e l'impatto nel frenetico mondo delle piattaforme di chatbot basate sull'intelligenza artificiale.