Il laboratorio di innovazione di Google, Area 120, ha annunciato il rilascio di un nuovo prodotto per il monitoraggio del lavoro chiamato Tables . Lo strumento mira a migliorare l'efficienza della gestione delle attività sfruttando l'automazione per semplificare varie attività relative al progetto. Tables è progettato come un diretto concorrente di Airtable, un attore di spicco nel mercato delle piattaforme di database basate su fogli di calcolo no-code.

Tradizionalmente, il monitoraggio del progetto implica la gestione di note e attività su più documenti che devono essere aggiornati manualmente dai membri del team. Tuttavia, Tables consente agli utenti di utilizzare i bot per funzioni come la riprogrammazione dei promemoria via e-mail, l'invio di messaggi alle chat room quando vengono ricevuti nuovi invii di moduli, la migrazione delle attività tra diverse code di lavoro e l'aggiornamento delle attività quando il loro stato cambia. Tables si rivolge a un'ampia gamma di casi d'uso, come la gestione dei progetti, le operazioni IT, il monitoraggio dei clienti e il CRM, il reclutamento, lo sviluppo del prodotto e altro ancora.

Il GM di Tables, Tim Gleason, ha condiviso la sua motivazione dietro l'ambizioso servizio in una dichiarazione. Gleason ha affrontato sfide con il monitoraggio dei progetti nel corso della sua decennale carriera in Google. Ha inoltre spiegato che l'utilizzo di vari documenti per scopi di tracciamento spesso portava a informazioni obsolete e richiedeva la sincronizzazione manuale dei dati tra di loro. Le tabelle, tuttavia, aiutano a eliminare questi processi manuali, con l'obiettivo di ridurre il tempo impiegato a coordinare le attività e gli stati dei membri del team.

Il nuovo strumento è completamente compatibile con la tecnologia esistente di Google, rendendolo una scelta ideale per coloro che si impegnano a utilizzare l'ecosistema di Google, inclusi documenti e contatti online. Tables consente agli utenti di importare dati da Fogli Google o file CSV, condividere dati con Google Gruppi e assegnare attività alle persone trovate in Contatti Google. Inoltre, gli utenti possono scegliere tra una serie di modelli predefiniti per semplificare il processo di onboarding.

Le azioni automatizzate vengono eseguite dai bot, mentre i dati possono essere presentati in vari formati, tra cui visualizzazioni griglia, elenchi di record, bacheche kanban e mappe. I moduli consentono la raccolta dei dati senza concedere l'accesso diretto alle tabelle, migliorando ulteriormente la sicurezza e il controllo.

Prima del suo debutto pubblico, Tables è stato sottoposto a test rigorosi con migliaia di utenti attivi che si sono occupati del monitoraggio delle attività e della collaborazione in team. Tables è tra i pochi progetti di Area 120 ad essere lanciato con un modello di business a pagamento. Il piano individuale gratuito supporta fino a 100 tabelle e 1.000 righe, mentre la versione a pagamento, al prezzo di $ 10 per utente al mese, può contenere fino a 1.000 tabelle e 10.000 righe. Il piano a pagamento include anche funzionalità avanzate come allegati più grandi, azioni aggiuntive e cronologia avanzata, condivisione, moduli, automazione e visualizzazioni.

Questa iniziativa mira chiaramente a capitalizzare la crescente domanda di piattaforme di database basate su fogli di calcolo no-code. Airtable, leader in questo spazio, ha recentemente raccolto $ 185 milioni in finanziamenti di serie D, portando la sua valutazione post-money a $ 2,585 miliardi. Sebbene Google abbia il vantaggio di offrire una soluzione integrata piuttosto che un prodotto autonomo, il sito web di Tables rivela che il prodotto può funzionare anche con Slack. Tables è attualmente disponibile negli Stati Uniti, offrendo piani sia gratuiti che a pagamento.

Il rilascio di Tables è in linea con la crescente popolarità delle piattaforme no-code e low-code, come AppMaster . La piattaforma AppMaster fornisce inoltre un ambiente no-code robusto ed efficiente per la creazione di applicazioni Web, mobili e back-end. Con aziende tecnologiche come Google che si uniscono alla corsa, si prevede che il mercato delle soluzioni no-code si espanderà rapidamente.