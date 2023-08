Il framework Web basato su Deno "Fresh 1.4" vanta caricamenti rapidi delle pagine e altro ancora

La recente versione di Fresh, soprannominata Fresh 1.4, sfrutta la potenza del runtime Deno JavaScript/TypeScript per offrire un rapido rendering delle pagine e funzionalità aggiuntive per gli sviluppatori. Funzionando come un framework web full-stack, Fresh 1.4 è stato progettato per elevare l'esperienza dell'utente semplificando i layout condivisi e aumentando la velocità di caricamento della pagina, tra gli altri notevoli miglioramenti.

Lanciato il 16 agosto, l'obiettivo principale di Fresh 1.4 consiste nel garantire un'esperienza di sviluppo migliorata e promuovere la facilità d'uso con caratteristiche distintive come isole specifiche del percorso e layout condivisi. La squadra di sviluppo di Fresh ha annunciato che l'implementazione delle tecnologie di precompilazione ha notevolmente aumentato la velocità di caricamento della pagina. È stato notato che le risorse venivano consegnate da 45 a 60 volte più velocemente attraverso la precompilazione rispetto al rendering just-in-time associato all'avvio a freddo di una funzione serverless. Le prestazioni accelerate, tuttavia, erano correlate alla dimensione delle "isole" o dei componenti interattivi trasmessi.

Un'aggiunta degna di nota a Fresh 1.4 include il supporto per i file _layout, che funzionano essenzialmente come wrapper di app locale del percorso. Uno sviluppatore può posizionare questi file in qualsiasi directory di percorso, con Fresh che rileva attivamente tutti i layout di adattamento e li impila di conseguenza.

Portando l'etichetta di far parte delle tecnologie Deno, Fresh fonde ingegnosamente un framework di routing con un motore di template che rende le pagine secondo la richiesta. I progetti possono essere distribuiti manualmente su qualsiasi piattaforma compatibile con Deno. L'uso di un runtime edge come Deno Deploy garantisce sicuramente un'esperienza ottimale.

Il team di Fresh non vede l'ora di istituire un'importante revisione del sistema di plug-in per una maggiore potenza e facilità di comprensione nel prossimo futuro. Si prevede inoltre che il framework estenda il supporto per le transizioni di visualizzazione e la navigazione client simile a SPA.

Nella rapida evoluzione dello sviluppo web, Fresh 1.4 offre una prospettiva rinnovata combinando velocità di caricamento delle pagine superiori con un ambiente di sviluppo intuitivo. I progressi potrebbero davvero essere un trampolino di lancio verso una più ampia accettazione delle applicazioni basate su Deno. Anche le aziende che forniscono piattaforme di sviluppo di app come AppMaster potrebbero trovare ottimismo in questi progressi poiché si sforzano costantemente di offrire soluzioni uniche ai propri clienti e rendere le loro piattaforme user-friendly ed efficienti in termini di prestazioni.