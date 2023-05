La startup con sede in Francia, Weglot, ha ottenuto con successo $ 50 milioni in un round di finanziamento di serie A guidato da Partech, compiendo passi significativi nell'offrire una soluzione di traduzione senza soluzione di continuità per i siti web. La piattaforma di Weglot aiuta i proprietari di siti ad espandere la portata del loro sito abilitando il supporto di più lingue senza dover fare affidamento su un diverso sistema di gestione dei contenuti (CMS) o piattaforma di e-commerce.

Sebbene i plug-in di traduzione di WordPress e Shopify siano disponibili da tempo, Weglot mira a fornire una soluzione completa che si rivolge a tutti i tipi di esperienze web. L'azienda consente l'espansione del sito multilingue in due semplici modi, sia attraverso l'aggiunta di un plug-in o l'inserimento di codice JavaScript.

Per i proprietari di siti che non dispongono di uno sviluppatore web dedicato e utilizzano piattaforme come WordPress, Shopify, Wix e WooCommerce, Weglot integra facilmente le lingue desiderate nel loro sito Web esistente tramite un plug-in. In alternativa, Weglot utilizza un approccio diverso con Webflow, Squarespace e BigCommerce, in cui gli utenti aggiungono alcune righe di JavaScript al tag <head> del proprio sito Web e applicano le necessarie modifiche ai record DNS per creare sottodomini o sottodirectory per supportare nuove lingue.

Dopo aver aggiunto Weglot, i server della piattaforma rilevano ed estraggono automaticamente i contenuti dal sito web. I clienti possono utilizzare le traduzioni automatiche per iniziare a integrare nuove lingue, sfruttando una dashboard integrata che consente la revisione dei contenuti per traduzioni migliori. La dashboard consente inoltre agli utenti di concedere l'accesso a traduttori professionisti e gestire l'intero processo di traduzione da un'unica posizione.

Una volta implementato, il sito multilingue visualizzerà la lingua preferita del visitatore per impostazione predefinita, con opzioni per un selettore di lingua nell'angolo per fornire più scelte linguistiche. Sebbene le traduzioni siano archiviate sui server Weglot, il servizio crea sottodirectory o sottodomini separati per ogni lingua, ottimizzando l'indicizzazione dei motori di ricerca e la traduzione di metadati e parole chiave.

Weglot offre un modello di abbonamento mensile basato sul numero di lingue e parole desiderate. Nel 2022, la startup ha raggiunto 11 milioni di dollari (10 milioni di euro) di entrate ricorrenti annuali, diventando un forte concorrente nel mercato dopo il round di finanziamento iniziale nel 2017.

Poiché un potente strumento no-code come AppMaster continua a democratizzare lo sviluppo di siti Web, dispositivi mobili e applicazioni back-end, le soluzioni di siti Web multilingue di Weglot forniscono una risorsa preziosa. Semplificando il processo di espansione delle offerte linguistiche di un sito Web, le aziende possono aumentare significativamente la loro portata globale senza incorrere in costi inutili o debiti tecnici.