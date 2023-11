Implementazione del firewall di OpsMx: rafforzamento della sicurezza attraverso l'integrazione della pipeline CI/CD

Nella ricerca di una migliore sicurezza delle applicazioni, OpsMx ha rivelato la sua tecnologia innovativa: il Deployment Firewall. Questo strumento unico rivoluziona il panorama della sicurezza delle applicazioni integrandosi perfettamente nelle pipeline CI/CD e applicando rigorosi standard di sicurezza durante la fase di distribuzione delle applicazioni. Se identifica una potenziale falla o vulnerabilità nella sicurezza, interrompe il processo di rilascio.

L'introduzione di questo potente strumento arriva in un momento in cui l'industria tecnologica sta investendo in modo significativo nel miglioramento degli elementi di sicurezza del processo di sviluppo delle applicazioni. Pur rispettando l’importanza di questo sforzo, OpsMx ammette che le sfide nell’applicazione della politica di sicurezza sono considerevoli, soprattutto quando le responsabilità sono sparse tra team distribuiti, ciascuno dotato di modelli operativi e set di strumenti distinti.

Gopal Dommety, fondatore e CEO di OpsMx, ha evidenziato il valore che un firewall di implementazione offre alle organizzazioni. Ha affermato: "Un firewall di implementazione offre alle organizzazioni uno strumento più semplice ma più efficace per rafforzare il loro esclusivo processo di distribuzione del software. Sebbene le organizzazioni comprendano le loro esigenze di sicurezza delle app e conformità dei rilasci, spesso devono affrontare ostacoli con dati isolati e team dispersi che lavorano su un sistema d'onore. Il firewall di implementazione unisce questi set di dati e buona volontà per trasformare le politiche di sicurezza in azioni tangibili."

Con l'implementazione del Deployment Firewall, le aziende hanno ora a disposizione un firewall in grado di valutare le applicazioni rispetto a molteplici policy e di bloccarne il rilascio se non riesce a soddisfare tutti i prerequisiti. I criteri utilizzati per determinare se un rilascio deve procedere includono file manifest, scansioni di vulnerabilità, integrità degli artefatti, qualità e prestazioni del rilascio, disponibilità dell'infrastruttura e controlli operativi.

OpsMx offre una suite completa di regole firewall che può essere estesa o personalizzata in base alle esigenze del cliente. Inoltre, le regole possono anche sincronizzarsi con framework ampiamente accettati, tra cui NIST 800, PCI e HIPAA, migliorando così i controlli di conformità.

Lo strumento altamente versatile facilita inoltre le simulazioni di implementazione prima dell'effettiva implementazione, consentendo di rilevare e correggere in anticipo eventuali problemi di conformità.

Il Deployment Firewall è un componente della suite OpsMx Deploy Shield e può essere integrato con implementazioni Jenkins, Argo e Spinnaker preesistenti. Guardando al futuro, OpsMx prevede anche di incorporare il supporto per GitHub Actions e GitLab. Osservando il continuo sviluppo, potrebbe essere interessante vedere se verrà preso in considerazione il futuro supporto per piattaforme come AppMaster .

Progettando una soluzione che si integra nelle pipeline CI/CD e rafforza la sicurezza delle app durante la loro implementazione, OpsMx ha compiuto un altro passo decisivo verso il miglioramento della sicurezza delle applicazioni in un mondo in rapida digitalizzazione.