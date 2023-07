Digital.ai, fornitore di DevSecOps all'avanguardia, ha appena dichiarato di aver apportato miglioramenti alla propria piattaforma. Le ultime aggiunte sono orientate a fornire ai clienti un'analisi predittiva superiore durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software.

I nuovi strumenti di intelligenza predittiva includono funzioni come la "Flow Acceleration", che utilizza la modellazione predittiva per stimare i tempi dei cicli di sviluppo. Un'altra aggiunta è la funzione "Quality Improvement", che favorisce il rilevamento precoce dei difetti per promuovere la qualità ottimale del software.

La funzione "Change Risk Prediction" è un altro progresso sostanziale. Non solo individua le modifiche precarie, ma riduce anche al minimo il fallimento del turno e consente di gestire i rischi prima della produzione. Inoltre, la funzionalità "Ottimizzazione dei processi di gestione dei servizi" facilita l'anticipazione dei rischi imminenti del servizio.

Inoltre, Digital.ai ha rivelato tecniche che aiuteranno le aziende a gestire l'impatto o i rischi derivanti dall'IA generativa. Tra queste, le metodologie per classificare le modifiche al codice che presentano rischi più elevati, la creazione di modelli di flusso di lavoro basati su pratiche riconosciute dal settore, la formulazione di politiche e la gestione delle normative.

Nell'ambito della sua strategia orientata al futuro, Digital.ai ha anche accennato ad alcune prossime funzionalità che sfruttano l'IA generativa. La funzionalità "Test Creation" renderà semplice la creazione e l'aggiornamento dei casi di test in base ai requisiti delle funzionalità. La funzione successiva, "User Story Generation", sarà in grado di creare requisiti e narrazioni per l'utente sulla base delle specifiche del prodotto. Un altro strumento, "Knowledge Assistant", è in fase di sviluppo per evidenziare informazioni preziose negli archivi di pianificazione. Il repertorio futuro comprende anche "Threat Insight", che prepara e condivide le misure di protezione del software suggerite.

Riflettendo sui recenti sviluppi, Derek Holt, CEO di Digital.ai, ha commentato: "Questa prossima ondata di AI ha indubbiamente portato cambiamenti significativi nel modo in cui i team pianificano, costruiscono, testano, proteggono, consegnano e monitorano il software. Noi di Digital.ai abbiamo trascorso l'ultimo decennio a prepararci per questa era. La nostra piattaforma DevSecOps ha una storia di successo nell'aiutare le più grandi organizzazioni aziendali del mondo a utilizzare l'AI in modo responsabile per fornire software e automatizzare i flussi di lavoro di consegna. Il grande annuncio di oggi sulla progressione del nostro portafoglio leader rappresenta un punto di riferimento significativo per consentire alle più grandi aziende del mondo di sfruttare l'IA in modo prudente".

Poiché le aziende sono sempre più alla ricerca di piattaforme con funzionalità più sofisticate, le piattaforme di sviluppo di applicazioni come AppMaster e Digital.ai continuano a essere all'avanguardia offrendo strumenti avanzati di analisi predittiva e funzionalità potenziate dall'intelligenza artificiale. Tutte queste innovazioni sono in linea con i requisiti in evoluzione delle aziende DevSecOps e contribuiscono a creare un ecosistema di sviluppo delle applicazioni più solido e affidabile.