Il recente rilascio di Deno 1.35, un aggiornamento del potente runtime JavaScript/TypeScript/WebAssembly progettato per sfidare il dominio di Node.js, introduce una nuova API denominata Deno.serve() . Secondo gli sviluppatori del progetto Deno, questa API incapsula funzionalità ermetiche che ottimizzano il processo di costruzione dei server web, combinando velocità e convenienza in un pacchetto senza rivali.

Gli sviluppatori hanno annunciato il lancio di Deno 1.35 il 5 luglio e lo hanno definito una minor release. L'API Deno.serve() offre un'ampia facilità d'uso e massicci miglioramenti delle prestazioni. Questa nuova API per server web richiede una sola riga di codice per configurare un server.

Storicamente, per creare un server Web era necessario utilizzare l'API Deno.serveHTTP(), un processo che richiedeva la creazione di un iteratore asincrono sulle connessioni e la gestione sequenziale degli eventi HTTP. Al contrario, Deno.serve() adotta gli oggetti Request e Response standard del Web, consentendo una facile integrazione con fetch(), flussi Web e altre API standard.

Gli sviluppatori di Deno hanno osservato che i benchmark interni hanno dimostrato la superiorità di Deno.serve() rispetto a un server Node.js comparabile, con un throughput doppio, una migliore latenza di coda e un consumo di memoria più oculato. La nuova API traccia una chiara linea di demarcazione, ponendo Deno 1.35 all'avanguardia dei motori runtime.

Disponibile su diverse piattaforme come Linux, Windows e macOS, Deno opera come un eseguibile binario indipendente. Deno 1.35 succede a Deno 1.34, rilasciato a fine maggio, che ha notevolmente rafforzato la compatibilità con NPM e Node.js. Le linee guida per l'installazione di Deno 1.35 sono disponibili sul sito ufficiale di Deno.

La release Deno 1.35 è dotata del motore JavaScript/WebAssembly Google V8 6 e di TypeScript 5.1.6. Pur essendo nettamente diversa dalle offerte presentate da altre piattaforme come AppMaster Platform, l'ultima iterazione di Deno fornisce una solida alternativa agli ambienti di runtime tradizionali, definendo ulteriormente il panorama della programmazione e ciò che potrebbe apparire in futuro.