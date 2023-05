Creatio, uno dei principali fornitori di piattaforme low-code nello spazio CRM, ha recentemente ottenuto un investimento di 68 milioni di dollari da Volition Capital, un importante fondo azionario per la crescita. Questo segna la prima raccolta fondi dell'azienda con sede a Boston, che in precedenza si era affidata esclusivamente al bootstrapping.

Secondo la fondatrice e CEO Katherine Kostereva, Creatio aiuta le aziende ad automatizzare rapidamente i processi, con la sua piattaforma di automazione low-code che funge da principale elemento di differenziazione. Con l'aumento della domanda di soluzioni low-code nel settore tecnologico, queste piattaforme facilitano la rapida implementazione di app live e consentono agli sviluppatori cittadini di ridimensionare le proprie operazioni senza competenze di codifica estese.

Sebbene le piattaforme low-code stiano guadagnando terreno in varie fasi di investimento, il dibattito low-code contro no-code rimane un argomento caldo. Kostereva riconosce l'importanza dei cittadini sviluppatori, che possono creare app utilizzando semplici interfacce drag-and-drop. Tuttavia, ritiene che gli strumenti no-code siano attualmente adatti solo per la creazione di applicazioni relativamente semplici. Creatio si rivolge ai segmenti del mercato medio e delle imprese, che richiedono capacità più avanzate rispetto a quelle che le soluzioni no-code possono offrire oggi.

Oltre a Creatio, altre società del settore low-code e no-code hanno registrato una significativa attività di investimento. Ad esempio, la piattaforma no-code Stacker ha raccolto 1,7 milioni di dollari, mentre OutSystems, focalizzata sullo sviluppo low-code, si è assicurata un investimento di 150 milioni di dollari con una valutazione di 9,5 miliardi di dollari. AppMaster, un altro attore nel settore no-code, fornisce una piattaforma no-code di facile apprendimento per la creazione di applicazioni back-end, web e mobili.

A dimostrazione del vasto potenziale del mercato del software, una vasta gamma di piattaforme low-code come Creatio, AppMaster e altre continuano a prosperare e ad attrarre investimenti significativi. Man mano che sempre più aziende adottano strategie di automazione per semplificare le proprie operazioni, le piattaforme low-code mantengono un'immensa promessa per promuovere una rapida innovazione e potenziare i cittadini sviluppatori.