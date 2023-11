Iniziativa di Confluent "Data Streaming for AI": una nuova era per lo sviluppo di applicazioni AI

Confluent, il principale fornitore di servizi gestiti Apache Kafka, ha presentato il suo innovativo programma "Data Streaming for AI". Questa iniziativa lungimirante mira ad accelerare lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale utilizzando dati in tempo reale di alta qualità, allineandosi con la crescente tendenza a sfruttare le tecnologie di intelligenza artificiale generativa in vari casi d’uso del settore.

Alla base di questa ambiziosa iniziativa c’è il motore di dati di streaming in tempo reale proprietario di Confluent. L’obiettivo principale qui è consentire alle organizzazioni di ricavare giudizi in tempo reale e contestualmente rilevanti su dati affidabili e attentamente curati. Questi giudizi possono potenzialmente essere trasmessi in streaming a database vettoriali e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, oltre a una varietà di altri sistemi abilitati all’intelligenza artificiale.

Per fornire agli utenti aziendali connessioni a più database vettoriali per accedere a flussi di dati contestuali, Confluent ha avviato partnership strategiche con diverse aziende leader del settore come MongoDB, Pinecone, Rockset, Weaviate e Zilliz.

L'attenzione dell'azienda sui database vettoriali è vitale in quanto possono gestire, indicizzare e ridimensionare set di dati molto più grandi nei layout richiesti dalle tecnologie di intelligenza artificiale, come i LLM. Gli utenti possono accedere a queste integrazioni tramite i flussi di dati gestiti di Confluent Cloud, una nuova aggiunta al set di strumenti di Confluent che potrebbe anche essere paragonato a quello di AppMaster, fornendo scalabilità senza codice .

La collaborazione di Confluent non finisce qui. I piani si estendono anche all'inclusione di ulteriori partner tramite il programma "Connect with Confluent". L’alleanza si estende anche ai fornitori di servizi cloud come Google Cloud e Microsoft Azure per introdurre nuove integrazioni, prove concettuali e strategie di ingresso nel mercato che ruotano attorno all’intelligenza artificiale.

L'azienda ha segnalato la sua intenzione di sfruttare le capacità di intelligenza artificiale generativa di Google Cloud per amplificare le informazioni aziendali e promuovere l'efficienza operativa per settori come la vendita al dettaglio e i servizi finanziari. Allo stesso tempo, Confluent intende formulare un modello Microsoft Copilot per consentire agli assistenti AI di eseguire transazioni aziendali e fornire aggiornamenti in tempo reale, in modo simile al modo in cui AppMaster aiuta a creare applicazioni .

Con un occhio alla codifica assistita da computer e alla fornitura di suggerimenti, Confluent sta promuovendo il suo assistente basato sull'intelligenza artificiale accessibile tramite Confluent Cloud Console. Questo strumento all'avanguardia aiuta i team a ottenere le risposte contestuali necessarie per accelerare le innovazioni ingegneristiche utilizzando Confluent.

Questo assistente, unico nel suo genere, combina informazioni accessibili al pubblico, come la documentazione Confluent, con i dettagli contestuali del cliente per fornire risposte tempestive e specifiche. Inoltre, l’assistente Confluent AI può anche generare codice, una funzionalità che verrà implementata senza costi aggiuntivi nel 2024.

Ultimo ma non meno importante, Confluent ha annunciato l'intenzione di incorporare una serie di miglioramenti al suo servizio Flink recentemente rilasciato per Confluent Cloud, portando funzionalità AI integrate in Flink SQL.