Con un annuncio importante, Google ha presentato il rilascio ufficiale dell'applicazione Nearby Share per PC Windows. Questa applicazione, progettata per garantire la massima praticità, consente di condividere senza sforzo i dati tra PC Windows, smartphone, tablet, Chromebook e molti altri dispositivi. Inizialmente è stata introdotta in forma beta nel marzo 2023 e ora è finalmente disponibile per il grande pubblico nella sua versione migliorata.

Google vanta oltre 1,7 milioni di installazioni della versione beta di Nearby Share in tutto il mondo. Inoltre, il pioniere tecnologico ha registrato oltre 50 milioni di trasferimenti di file da PC Windows a dispositivi Android fin dal suo esordio.

Con l'arrivo della versione ufficiale sul mercato, Google arricchisce l'applicazione Nearby Share per Windows con molti nuovi miglioramenti. Un miglioramento notevole è la previsione del tempo di completamento del trasferimento dei file. Questa nuova funzione offrirà agli utenti una stima immediata della velocità di condivisione dei file di grandi dimensioni, come video o intere cartelle. Inoltre, Google ha introdotto un'anteprima dell'immagine nelle notifiche del dispositivo, per aiutare l'utente ad assicurarsi che venga condiviso il file giusto.

Nell'annuncio ufficiale, Google ha dichiarato: " Per rendere la condivisione tra dispositivi Android e PC ancora più fluida, stiamo collaborando con partner come HP per includere l'app Nearby Share su PC Windows selezionati, come l'HP Dragonfly Pro". Il gigante dei motori di ricerca ha ribadito il suo impegno a migliorare continuamente l'app Nearby Share per Windows sulla base del feedback degli utenti.

Per i potenziali utenti, è essenziale notare che per utilizzare l'applicazione Nearby Share Windows è necessario che le funzioni Wi-Fi e Bluetooth del PC Windows siano attivate. Una volta impostata la funzione, è possibile trascinare un file nell'applicazione o fare clic con il tasto destro del mouse per selezionare la funzione Nearby Share e trasferirlo rapidamente a un dispositivo vicino. Tuttavia, entrambi i dispositivi devono trovarsi in un raggio di 16 piedi per un trasferimento corretto.

